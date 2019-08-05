В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП





Бывшую судью Городищенского районного суда Татьяну Рыжих признали виновной в резонансном деле о гибели двух братьев в ДТП в Волгограде. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", такое решение озвучено сегодня в Волгоградском областном суде. Приговор Рыжих в настоящее время еще до конца не зачитан. О том, какое наказание будет вынесено, станет известно чуть позже.

Напомним, экс-судью обвиняли в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия произошла 28 апреля 2015 года в Волгограде. На трассе насмерть сбили двух братьев – Василия и Виктора Егоровых. Было установлено, что за рулем машины, на которой был совершен смертельный наезд, находилась Татьяна Рыжих. Она скрылась с места происшествия. Уголовное дело против судьи было, однако, возбуждено только в начале 2018 года. Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело в отношении Татьяны Рыжих. Квалификационная коллегия дала согласие и Татьяна Рыжих стала подследственной.

Сама экс-судья настаивала на том, что это не она сбила двух пешеходов. По словам адвоката судьи Владимира Логинова, их сбила другая машина - ВАЗ 2114, после чего братьев отбросило на машину Татьяны Рыжих Kia Sportage.



