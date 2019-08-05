Лототрон в действии: в избиркоме Волгоградской области распредели места партий в выборном бюллетене

2 августа был завершен период регистрации кандидатов и списка кандидатов для участия в кампании по выборам в органы государственной власти Волгоградской области. В ближайшее время зарегистрированные кандидаты и политические партии начнут агитацию. Сегодня на пресс-конференции об итогах регистрации рассказал председатель областной избирательной комиссии Виктор Черячукин. Из 8-ми выдвинутых политическими партиями кандидатов в губернаторы, в итоге были зарегистрированы пятеро: Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полищук «Справедливая Россия», Владимир Рублев (ЛДПР), Эдуард Давыдовский («Партия пенсионеров»). Отдельно Виктор Черячукин остановился на том, почему было отказано трем другим кандидатам - Дмитрию Любитенко «Яблоко», Виктору Левчуку «Партия ветеранов России» и Владимиру Полякову («Национальный курс»). Подробности - в видеоматериале.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора региона и депутатов областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.