Выборы

Лототрон в действии: в избиркоме Волгоградской области распредели места партий в выборном бюллетене

Выборы 05.08.2019 11:09
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05.08.2019 11:09


Сегодня избирком Волгоградской области впервые провел жеребьевку с помощью лототрона. Как сообщает ИА «Высота 102», таким образом в избирательном бюллетене были распределены места партий, кандидаты от которых участвуют 8 сентября в выборах по единому избирательному округу. Всего в зарегистрированных списках от пяти партий - 258 человек. В ходе жеребьевки шары с номерами тянули полномочные представители избирательных объединений в порядке, установленном, согласно дате регистрации списков. Первыми шар тянули справедливороссы, им достался номер 5. "Единая Россия" вытянула шар под номером 3. КПРФ, согласно жеребьевке, будет в списке под номером 2, ЛДПР - 4, "Партия пенсионеров России" - 1. 

2 августа был завершен период регистрации кандидатов и списка кандидатов для участия в кампании по выборам в органы государственной власти Волгоградской области. В ближайшее время зарегистрированные кандидаты и политические партии начнут агитацию. Сегодня на пресс-конференции об итогах регистрации рассказал председатель областной избирательной комиссии Виктор Черячукин. Из 8-ми выдвинутых политическими партиями кандидатов в губернаторы, в итоге были зарегистрированы пятеро: Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полищук  «Справедливая Россия», Владимир Рублев (ЛДПР), Эдуард Давыдовский («Партия пенсионеров»). Отдельно Виктор Черячукин остановился на  том, почему было отказано трем другим кандидатам - Дмитрию Любитенко «Яблоко», Виктору Левчуку «Партия ветеранов России» и Владимиру Полякову («Национальный курс»). Подробности - в видеоматериале.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора региона и депутатов областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

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