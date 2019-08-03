Сын убитого в центре Волгограда бизнесмена Брудного насмерть сбил пешехода и сбежал с его оторванной рукой

Ранее сообщалось, что у молодого человека не было водительских прав. С его слов, он скрылся с места происшествия, так как испугался ответственности.

По информации пресс-службы Волгоградского облсуда, сегодня Ворошиловский районный суд арестовал на 2 месяца сбежавшего с места происшествия водителя. Он будет находиться в СИЗО до 2 октября.





Напомним, ДТП произошло 2 августа в Тракторозаводском районе Волгограда. Около 00:10 в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части по ул. Н.Отрады обнаружено тело мужчины. Он скончался от травм, полученных в результате наезда машины. На месте происшествия было обнаружено боковое зеркало скрывшейся автомашины, фрагменты стекла и кузова. Предположительно было установлено, что это была «Ауди» чёрного цвета. Все аналогичные машины пробили по базе данных, вскоре водителя задержали. С его слов, он испугался ответственности и уехал. В его машине, с которой он снял регистрационные знаки, нашли пакет, в котором находился фрагмент руки погибшего пешехода. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.



