Расследования

Сын убитого в центре Волгограда бизнесмена Брудного насмерть сбил пешехода и сбежал с его оторванной рукой

Расследования 03.08.2019 13:44
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03.08.2019 13:44




Сегодня стали известны подробности жуткой аварии в Тракторозаводском районе Волгограда, где черная иномарка насмерть сбила 38-летнего пешехода и скрылась с места ДТП. По информации ИА «Высоты 102», за рулем скрывшейся с места ДТП «Ауди А5», как выяснилось, был 21-летний Даниил Брудный – сын авторитетного бизнесмена Сергея Брудного, которого застрелили 21 мая 2014 в центре Волгограда у кафе «Маруся». 
Ранее сообщалось, что у молодого человека не было водительских прав. С его слов, он скрылся с места происшествия, так как испугался ответственности. 
По информации пресс-службы Волгоградского облсуда, сегодня Ворошиловский районный суд арестовал на 2 месяца сбежавшего с места происшествия водителя. Он будет находиться в СИЗО до 2 октября. 

Напомним, ДТП произошло 2 августа в Тракторозаводском районе Волгограда. Около 00:10 в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части по ул. Н.Отрады обнаружено тело мужчины. Он скончался от травм, полученных в результате наезда машины. На месте происшествия было обнаружено боковое зеркало скрывшейся автомашины, фрагменты стекла и кузова. Предположительно было установлено, что это была «Ауди» чёрного цвета. Все аналогичные машины пробили по базе данных, вскоре водителя задержали. С его слов, он испугался ответственности и уехал. В его машине, с которой он снял регистрационные знаки, нашли пакет, в котором находился фрагмент руки погибшего пешехода. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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