Спорт

Соперники «Ротора» настроены на «битву титанов» на «Волгоград Арене»

Спорт 28.07.2019 17:23
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28.07.2019 17:23


Сегодня в 19.00 «Ротор» в рамках 5 тура первенства ФНЛ начнет домашнюю игру с командой «Химки» из Московской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в превью матча на сайте ФК «Химки» предстоящий поединок на «Волгоград – Арене» назван «матчем тура». Соперников ««Ротора» беспокоит тот факт, что волгоградская команда традиционно очень хорошо поддерживается болельщиками, т.е. играть придется, в том числе, против заполненных трибун. Кроме того, химчане готовятся, что игра пройдет при очень теплой погоде, что для них непривычно. Еще один факт, который учитывают «Химки», настраиваясь на игру – это запредельный настрой соперника. «После матча в воскресенье у «Ротора» три очень непростых выезда: в Краснодар, Томск и Нижнекамск. Болельщики, которые три недели не увидят команду на родном стадионе, будут гнать любимцев вперед особенно после первого поражения в сезоне от «Чертаново» (0:1). Также стоит упомянуть, что на днях исполнилось 49 лет главному тренеру «Ротора» — Игорю Меньщикову, и хозяева явно не желают портить коучу праздник. Однако испортить его очень хотят химчане, которые прилетели в Волгоград крайне мотивированные и сделают всё, чтобы остаться на первой строчке и порадовать болельщиков», - говорится в превью матча.  Еще одна причина, по которой команда из Московской области очень серьезно настраивается на сегодняшний матч – забивные достижения «Ротора».
«В первых четырех турах «Химки» и «Ротор» наколотили на двоих 25 мячей. Для сравнения — за 39 туров в прошлом сезоне команды забили 85 (сейчас — всего лишь в три раза меньше). Также в отчете Instat команды делят первую строчу по созданным голевым моментам, что делает матч в Волгограде настоящей битвой титанов», - такой прогноз дают сегодняшние соперники «Ротора».
Фото rotor-vlg.com

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