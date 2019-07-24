Расследования 24.07.2019 08:48
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24.07.2019 08:48
Крупную денежную сумму «похоронил» в финансовой пирамиде кандидат педагогических наук, волгоградец Виталий Тихонин. Как рассказал информагентству сам пострадавший, год назад по настоятельной рекомендации коллеги отнес свои накопления в организацию под названием «Е-Z Финанс групп», которая якобы инвестировала деньги в строительство жилья и коммунальных объектов по всей стране, включая Крым. Пенсионер поддался патриотическим чувствам и сделал вклад под 25% годовых на 24 месяца. Фирма находилась по-соседству с контрольно-счетной палатой Волгоградской области, что также внушало веру в ее благонадежность.
Получить дивиденды мужчине удалось всего пару раз – выплаты ему полагались раз в квартал. Потом из выпуска новостей он узнал, что в Ярославе задержали руководство этой конторы, которая успела обмануть в семи регионах России две тысячи человек и украсть свыше 1 млрд рублей. Головной офис компании располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Собственники бизнес-структуры находятся в оффшорах на территории Южной Америки. В Волгограде и других городах проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.
Виталий Тихонин, который уже обратился в полицию с заявлением, называет своих обидчиков профессиональными психологами. «Когда зашел в офис, то даже не собирался оставлять там деньги – просто хотел поинтересоваться, что да как. Но они окружили меня и так красочно описали перспективы, что я не устоял. Никогда не верил ни в какие пирамиды, типа «МММ», а тут попался», - говорит мужчина.
Сейчас офисы «Е-Z Финанс групп» в Волгограде, которых было несколько в разных районах, закрыты. Всего на территории региона вкладчиками этой фирмы являлись около тысячи человек, сколько из них признают потерпевшими – пока неизвестно.
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