Расследования

Бывший преподаватель Волгоградской физакадемии лишился крупной денежной суммы в финансовой пирамиде

Расследования 24.07.2019 08:48
4302 0
24.07.2019 08:48



Крупную денежную сумму «похоронил» в финансовой пирамиде кандидат педагогических наук, волгоградец Виталий Тихонин. Как рассказал информагентству сам пострадавший, год назад по настоятельной рекомендации коллеги отнес свои накопления в организацию под названием «Е-Z Финанс групп», которая якобы инвестировала деньги в строительство жилья и коммунальных объектов по всей стране, включая Крым. Пенсионер поддался патриотическим чувствам и сделал вклад под 25% годовых на 24 месяца. Фирма находилась по-соседству с контрольно-счетной палатой Волгоградской области, что также внушало веру в ее благонадежность.



Получить дивиденды мужчине удалось всего пару раз – выплаты ему полагались раз в квартал. Потом из выпуска новостей он узнал, что в Ярославе задержали руководство этой конторы, которая успела обмануть в семи регионах России две тысячи человек и украсть свыше 1 млрд рублей. Головной офис компании располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Собственники бизнес-структуры находятся в оффшорах на территории Южной Америки. В Волгограде и других городах проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.



Виталий Тихонин, который уже обратился в полицию с заявлением, называет своих обидчиков профессиональными психологами. «Когда зашел в офис, то даже не собирался оставлять там деньги – просто хотел поинтересоваться, что да как. Но они окружили меня и так красочно описали перспективы, что я не устоял. Никогда не верил ни в какие пирамиды, типа «МММ», а тут попался», - говорит мужчина.
Сейчас офисы «Е-Z Финанс групп» в Волгограде, которых было несколько в разных районах, закрыты. Всего на территории региона вкладчиками этой фирмы являлись около тысячи человек, сколько из них признают потерпевшими – пока неизвестно.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
23477 47
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)
24.06.2019 13:03
34832 13
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
14241 16
Расследования
24.07.2019 10:06
Расследования 24.07.2019 10:06
483 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 16:30
Расследования 23.07.2019 16:30
1686 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 16:24
Расследования 23.07.2019 16:24
10305 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 15:50
Расследования 23.07.2019 15:50
4549 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 14:47
Расследования 23.07.2019 14:47
11212 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.07.2019 14:51
Расследования 22.07.2019 14:51
9780 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.07.2019 09:27
Расследования 21.07.2019 09:27
2481 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.07.2019 06:30
Расследования 21.07.2019 06:30
5556 51 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2019 10:56
Расследования 19.07.2019 10:56
4652 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 15:54
Расследования 18.07.2019 15:54
1705 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 14:39
Расследования 18.07.2019 14:39
5000 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 12:14
Расследования 18.07.2019 12:14
1892 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 10:43
Расследования 18.07.2019 10:43
7530 25 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 09:58
Расследования 18.07.2019 09:58
1335 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 14:46
Расследования 17.07.2019 14:46
2688 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:50
В мэрии Волгограда жилсоцполитику отдали в заботливые женские рукиСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроциклеСмотреть фотографии
10:14
Первое удостоверение кандидата в губернаторы Волгоградской области ушло Андрею БочаровуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговорСмотреть фотографии
09:18
На «Красном Октябре» в Волгограде охладили «раскаленные» цехаСмотреть фотографии
08:48
Бывший преподаватель Волгоградской физакадемии лишился крупной денежной суммы в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
20:14
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК шокировала жителей ускорением перед проверкой Смотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Круговую развязку на Центральной набережной избавят от пластиковых баков
18:29
Слуга народа просит лайков: волгоградских единороссов загоняют в «Instagram» Смотреть фотографии
18:22
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом
17:15
В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонтСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей Смотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств Смотреть фотографии
12:28
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
08:21
Как мало надо для счастья: волгоградцы назвали чудом закрытие пивнушки в их жилом домеСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллонаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 