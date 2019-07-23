





Депутаты-единороссы хотят видеть в волгоградцах не только электорат, но и «френдов». В последние месяцы в соцсетях, прежде всего, в «Instagram», все чаще среди новых пользователей стали мелькать представители местного политического бомонда. Причем, по сведениям ИА «Высота 102», многие слуги народа заводят аккаунты в добровольно принудительном порядке.

«Это федеральный тренд. Членам партии в регионах рекомендуют быть ближе к людям, общаться с ними не только вживую, но в онлайне. Четких указаний от политсовета я не слышал, но дали понять, что ведение блога – это есть хорошо. Приходится ловить волну», - рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» один из волгоградских единороссов на условиях анонимости.













Буквально на днях, к примеру, своей страничкой в «Инсте» обзавелся депутат облдумы Владимир Ефимов. Очевидно, что профиль создан не только для общения с друзьями, но и как средство коммуникации с избирателями. В шапке страницы указана должность парламентария: «председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Волгоградской областной Думы. Вхожу в состав экологического совета области». Главный аграрник парламента уже собрал скромный урожай из лайков. На одном фото Ефимов – в окружении ярко желтых подсолнухов, на другом – с пенсионерками своего округа, на третьем – в телестудии местного ТВ-канала. Но больше всего «сердечек» от подписчиков получил снимок с элементом легкой эротики – в кадре едва заметны оголенные плечи законодателя, отдыхающего на Волге. Вот что, оказывается, интересно избирателю.













«Instagram» - в первую очередь, интернет-площадка для молодой аудитории. Однако «ради дела» аккаунтами обзаводятся и депутаты солидного возраста. Бывшему военному, зампредателя областной думы Сергею Булгакову 60 лет. Весной этого года и его зачислили в отряд инстаграмщиков. Хотя складывается впечатление, что нардеп завел интернет-страничку для галочки без учета специфики соцсети и запросов ее целевой аудитории. Взять, к примеру, унылый групповой снимок с сотрудниками «Красного октября». Рядовые заводчане – на заднем плане, руководство с депутатами – на первом (на фото в красном кружке). Подписи к иллюстрациям такие же пресные, как и сами снимки.Формально рекомендацию старших товарищей по партии господин Булгаков выполнил, но не более того. Такого же принципа придерживаются многие его сослуживцы.

Затянули недавно в «Instagram» и справившего на днях 40-летие депутата Волгоградской гордумы Андрея Гимбатова. Его страница, к слову, выглядит поживее, чем у некоторых коллег по цеху. Депутат неделю назад запустил опрос на тему дальнейшего обустройства сквера на месте взорванного дома №60 по проспекту Университетскому – в комментариях завязалась живая дискуссия. Реально ли учтут пожелания граждан ? Это уже другой вопрос, и он на совести депутата.













Есть среди волгоградских единороссов те, кто в соцсетях прописан давно, и ведет себя там активно – порой, даже чрезмерно. Так, несколько лет назад городского депутата Алексея Волоцкова ругали за опубликованный снимок с охотничьими трофеями в виде убитых фазанов. Областной законодатель Станислав Коротков однажды похвастался перед подписчиками тем, как здорово провел свой день рождения в Италии. Парламентария за душевный порыв общественность подвергла жесткой критике.













«Одно неловкое движение и ты – политический труп. История с депутатом Набиевым (герой скандала из-за высказывания о пенсионерах-алкашах, - прим.ред.) – яркое тому подтверждение, - рассуждает собеседник информагентства, обладающий партбилетом «ЕР». – С одной стороны, нам рекомендуют быть честными и открытыми с людьми, а с другой – крайне осторожными в своих поступках и словах. Поэтому многие до последнего не хотят идти в «эти ваши сети». От греха подальше», - с улыбкой заключил партиец.

Хочешь не хочешь, но осваивать современные технологии местным единороссам придется. Федеральное руководство партии в преддверии выборов в Госдуму 2021 года начинает формировать образ «нового единоросса». О чем, к примеру, недавно подробнее сообщало информагентство «РБК». В рамках отрытой в прошлом году Высшей партийной школы (слушателями которой стали и волгоградские единороссы) региональных политиков учат быть доступными, говорить человеческим языком, не позволять себе высокомерие и флюгерство в поведении. А в интернете общаться с электоратом членам партии власти рекомендуют утром, днем и вечером – не меньше, чем при личных встречах. Поэтому депутатские аккаунты в социальных сетях будет только плодиться. Но отразится ли их количество на качестве работы власть имущих – вопрос спорный.

По мнению доктора политических наук, профессора ВолГУ Сергея Панкратова, выход в интернет-пространство неподготовленных, или тем более импульсивных политиков, может обернуться определенными рисками. Тем не менее, для депутатского сообщества социальные сети – это хороший шанс наладить коммуникацию с молодежью, которая живет в виртуальном мире и не интересуется политикой. «Важно не только то, какой пост ты оставишь и какую картинку опубликуешь, а как это будет интерпретировано. Интернет-пользователи должны обладать определенной цифровой культурой. К сожалению, пока наше общество в целом, не только депутаты, имеют небольшие успехи в этом вопросе», - говорит Сергей Панкратов. Эксперт также отметил, что эффективность от вложенных политиками усилий для налаживания интернет-контактов с электоратом, пока измерить сложно. Но работу в этом направлении народным избранникам, как считает профессор, непременно, нужно продолжать, только осторожно, учитывая определенные риски.







