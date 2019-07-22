





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: последнего волжского краснофлотца города-героя Волгограда довели до горьких слез алчные коммунальщики, на аэродроме Мариновка увековечили память легендарных летчиц Сталинградской битвы, организованная группа «алкогольных отравителей» скоро услышит приговор суда, межведомственные патрули не дают расслабиться отдыхающим на воде гражданам и другие темы дня.





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