Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет

Аналитика 22.07.2019 20:05
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22.07.2019 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: последнего волжского краснофлотца города-героя Волгограда довели до горьких слез алчные коммунальщики, на аэродроме Мариновка увековечили память легендарных летчиц Сталинградской битвы, организованная группа «алкогольных отравителей» скоро услышит приговор суда, межведомственные патрули не дают расслабиться отдыхающим на воде гражданам и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


 

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