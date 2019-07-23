В доме теперь пивнушки нет.
Общество 23.07.2019 08:21
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23.07.2019 08:21
"Как мало надо для счастья, но мы, действительно, сейчас счастливы". Так отреагировали жильцы многоквартирных домов по улице Поддубного в Краснооктябрьском районе Волгограда на закрытие пивнушки в жилом доме №16. Как признались они журналистам ИА "Высота 102", люди не могут поверить, что закончился ад, в котором они пребывали со дня открытия пивного заведения в жилом здании. Им не нужно больше писать жалобы и бесконечно ходить по кабинетам, обращаться к журналистам. Напомним, редакция сообщала о ситуации в материале "Волгоградцы требуют выселить пивнушку из жилого дома". Случившееся они называют чудом, потому что, как признались, уже потеряли всякую надежду на власти, депутатов, правоохранительные органы.
От такого соседства страдали все в округе, так как от посетителей заведения не было покоя ни детям - в квартале три детских сада, - ни обитателям домов, ни прохожим. Люди выразили благодарность редакции ИА "Высота 102" за внимание. "Надеемся, что теперь будем просто спокойно жить, без пьяных разборок и антисанитарии, - заявили они редакции. - Ведь даже врагу не пожелаешь такого".
Напомним, глава Волгоградской области Андрей Бочаров не раз поднимал данную проблему и заявлял, что от жителей многоквартирных домов поступает много жалоб на пивнушки. "Жителей интересует, когда закроют точки по продаже пива внутри жилых дворов. Все эти пивнушки или пивняки рядом с детскими, спортивными площадками не соответствуют никаким стандартам, - говорил он еще два года назад. - Купил баклажку пива и куда? На детскую площадку, в сквер, в парк, за угол. А дальше куда? В подъезды, рядом с домами. Никаких отхожих мест, туалетов нет. Кому это может нравиться из жителей? Никому". На вопрос, почему местные власти не реагируют на нарекания граждан, Бочаров предположил, что либо боятся чего-то, либо "участвуют" в этом бизнесе.
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