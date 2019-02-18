Политика

В Волгоградской облдуме спустя год вспомнили, что хотели избавить жилые дома от пивнушек

Политика 18.02.2019 15:20
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18.02.2019 15:20





Видео от 10.03.2017
В Волгоградской облдуме спустя 1 год и 3 месяца решили вернуться к законопроекту об ужесточении требований к розничному обороту алкоголя в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», данный вопрос включен в повестку дня ближайшего заседания думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности. В первом чтении резонансный документ парламентарии приняли еще 2 ноября 2017 года. В окончательном варианте поправки так и не были утверждены. Председатель профильного комитета Руслан Шарифов, комментируя информагентству причины взятого тайм-аута, коротко пояснил, что «документ требовал дополнительной проработки».
Данный законопроект предусматривает запрет на продажу горячительных напитков в торговых точках, расположенных во дворах многоквартирных домов или в самих строениях, если вход в магазин расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах. При этом норма закона не будет распространяться на коммерсантов с действующим сроком лицензии на продажу спиртных напитков. Кроме того, предлагается ограничить продажу алкоголя в праздничные дни: 25 января – в День российского студенчества; 1 июня – в Международный день защиты детей; 27 июня – в День молодежи; 1 сентября – в День знаний. 
О необходимости введения ограничительных мер по продаже алкоголя вблизи жилых массивов первым в марте 2017 года высказался губернатор Волгоградской области. На заседании координационного совещания по вопросам правопорядка Андрей Бочаров заявил, что от жителей многоквартирных домов поступает много жалоб на так называемые пивнушки.
«Жителей интересует, когда закроют точки по продаже пива внутри жилых дворов. Все эти пивнушки или пивняки рядом с детскими,  спортивными площадками, не соответствуют никаким стандартам, - заявил тогда глава региона. - Купил баклажку пива и куда? На детскую площадку, в сквер, в парк, за угол. А дальше куда? В подъезды, рядом с домами. Никаких отхожих мест, туалетов нет. Кому это может нравиться из жителей? Никому», - сделал вывод губернатор. На вопрос, почему местные власти не реагируют на нарекания граждан, Бочаров предположил, что либо боятся чего-то, либо «участвуют» в этом бизнесе.

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