Волгоградцы требуют выселить пивнушку из жилого дома

Общество 20.01.2019 09:24
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20.01.2019 09:24
Жизнь обитателей ряда домов на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе Волгограда превратилась, по их собственным словам, в сущий ад после того, как в пятиэтажке №16 открылся пивной бар. Как сообщили ИА "Высота 102" волгоградцы, "в квартале - три детсада, а посетители заведения ругаются матом, справляют нужду под окнами домов".
Люди написали ряд обращений, получили практически одни и те же ответы. В администрации Краснооктябрьского района им пояснили, цитируем, что "индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность, не запрещенную действующим законодательством. Ему рекомендовано держать в чистоте и порядке прилегающую к пивному бару территорию, а также соблюдать требования действующих правил благоустройства".
Отдел полиции №2 Краснооктябрьского района тоже провел проверку по коллективному обращению граждан и ничем граждан не порадовал. "Установлено, что с октября в квартире №2 установлен пивной бар, в связи с этим посетители данного заведения распивают спиртные напитки, а также справляют нужду около дома. ...Люди начинают выражаться нецензурной бранью, чем мешают спокойному образу жизни проживающих граждан. Хозяином данного заведения является Филатов Роман, у которого находятся все правоустанавливающие документы на данный пивной бар. ... Была проведена профилактическая беседа о соблюдении правил приличия со стороны посетителей данного заведения".
"И получается, что пивнушка в жилом доме открыта на законных основаниях, но почему нет закона, который бы мог защитить нас и выселить заведение подальше от нас", - возмущаются краснооктябрьцы.
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