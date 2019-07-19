Расследования

«35 ножевых»: в Волжском убийцу прохожего посадили на 10 лет

Расследования 19.07.2019 10:56
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19.07.2019 10:56


К 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волжского, который избил и изрезал ножом случайного прохожего в новогоднюю ночь. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волжский городской суд, подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
Следствием и судом установлено, что 1 января этого года около 3-х часов ночи волжанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с неизвестным ему прохожим. Все произошло возле дома №9 по улице Мира в Волжском. Подсудимый нанес прохожему множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, а затем раскладным ножом не менее 35 раз ударил мужчину в область головы, шеи, туловища и конечностей. От множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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