Экология

Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свиней

Экология 16.07.2019 13:36
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16.07.2019 13:36


Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, с 12 июля текущего года установлен карантин сроком на 10 дней на территории Малоивановского сельского поселения в целях ликвидации и недопущения распространения этого опасного заболевания.
Очаг АЧС выявлен в личном подсобном хозяйстве на ул. Большая. В первую угрожаемую зону вошла также территория села Петропаловка. Здесь будет произведено отчуждение свиней и изъятие продуктов свиноводства для их ликвидации. Причиненный гражданам ущерб будет возмещен.
В 2019 году это первый случай заболевания АЧС в Волгоградской области.


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