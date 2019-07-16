Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свиней





Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, с 12 июля текущего года установлен карантин сроком на 10 дней на территории Малоивановского сельского поселения в целях ликвидации и недопущения распространения этого опасного заболевания.

Очаг АЧС выявлен в личном подсобном хозяйстве на ул. Большая. В первую угрожаемую зону вошла также территория села Петропаловка. Здесь будет произведено отчуждение свиней и изъятие продуктов свиноводства для их ликвидации. Причиненный гражданам ущерб будет возмещен.

В 2019 году это первый случай заболевания АЧС в Волгоградской области.







