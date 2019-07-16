Спорт 16.07.2019 13:24
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16.07.2019 13:24
После субботнего матча на «Волгоград Арене» в интернет-пространстве набирает популярность трогательное фото, на котором футболист волгоградской команды «Ротор» Мухаммад Султонов прикрывает от ливня девочку. Как сообщает ИА «Высота 102», на благородный жест футболиста обратили внимание многие спортивные агентства и известные личности. «Ротор #Волгоград принимал очередного соперника под проливным дождем. Футболистов на поле, как это всегда бывает, выводили дети. Полузащитник Мухаммад Султонов вот так защитил ребенка от дождя. Кайф!», - написал журналист Юрий Дудь на своей страничке в социальной сети Instagram.
Домашняя игра «Ротора» с командой «Текстильщик» в рамках Олимп-Первенства ФНЛ 2019/2020 закончилась со счетом 3:2 в пользу волгоградского клуба. Почти весь матч прошел под проливным дождем - 13 июля в Волгограде выпало более 60% среднемесячной нормы осадков. Фоторепортаж ИА «Высота 102» здесь.
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