"Ротор" обыграл "Текстильщик" в матче под ливнем на "Волгоград Арене" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Спорт 13.07.2019 20:57
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13.07.2019 20:57
Экстремальный футбольный матч между волгоградским “Ротором” и ивановским “Текстильщиком” завершился победой "Ротора" со счетом 3:2, сообщает ИА “Высота 102”. Матч второго тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу состоялся на “Волгоград Арене”. Большая часть игры прошла под проливным дождем. Тем не менее на трибунах собрались 12 734 болельщика.
Долгое время ни одной из команд не удавалось вырваться вперед. Футбольная схватка проходила, в основном на гостевой половине поля. На 43 минуте счет открыл нападающий “Ротора” Анзор Саная. Затем волгоградцы продолжили атаку и едва не забили еще один гол на добавленной минуте.
Второй тайм спортсмены из Подмосковья начали значительно активнее, и на 52 минуте счет сравнял их защитник Кирилл Сараев. На 79 минуте гол забил защитник “Ротора” Азат Байрыев. Но на 88 минуте счет сравнял защитник гостей Дмитрий Шилов. Но свести игру к ничьей "Текстильщику" не удалось - Однако на последней из четырех добавленных минут Анзор Саная забил победный мяч.
Отметим, что в первом матче сезона “Ротор” со счетом 3:0 победил курский “Авангард”, что касается “Текстильщика”, который дебютирует в ФНЛ в этом сезоне, то футболисты из Подмосковья уступили в первой игре красноярскому “Енисею”.
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