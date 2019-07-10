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Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях

Выборы 10.07.2019 16:06
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10.07.2019 16:06



Как минимум шестеро кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы в прошлом имели проблемы с законом. О своих «скелетах в шкафу» участники выборов обязаны в соответствии с законодательством ставить в известность избирком региона. 
Больше всех кандидатов с наличием погашенной судимости, а именно три человека, - в списке партии «Справедливая Россия», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома. Так, под вторым номером в Кировской территориальной группе №18 идет житель Астраханской области, гендиректор ООО «ЮгХимМашСервис» Роман Каратанов. В 2011 году мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. 
Заместителю директора ООО «Мясокур» Владимиру Коломенскому справедливороссы доверили возглавить территориальную группу №14 Дзержинского района. На сайте облизбиркома сообщается, что мужчина судим. Правда, не указано, по какой статье уголовного кодекса. 
Лидера Калачевской территориальной группы №6 от «Справедливой России», сельского депутата Олега Крутеня в 1993 году суд признал виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения.
В предвыборном списке КПРФ только один кандидат открыто заявил о темной странице в своей биографии. Выдвиженец по Волжской территориальной группе №11, безработный Николай Шишенин четыре года назад был приговорен судом за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159-4 УК РФ), к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Однако тут же был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.



От партии власти в регпарламент также баллотируется кандидат, совершивший уголовное преступление. Выдвиженец по одномандатному округу №10, депутат Волжской городской думы Евгений Пыльнев (на фото) в 80-ые годы был осужден за хищение государственного или общественного имущества, совершенного путем кражи.
В рядах самовыдвиженцев в депутаты облдумы также оказался один кандидат с погашенной судимостью. Это депутат Жирновской районной думы Руслан Шурубцов, который выдвинут по одномандатному округу №4. В 2012 году суд признал его виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица. В качестве наказания Шурубцов выплатил 20 тысяч рублей штрафа.



Сокрытие данных о судимости чревато для кандидатов изгнанием с предвыборной гонки. В 2018 году как раз по этой причине избирком исключил депутата Ольгу Потапову из списка кандидатов в Волгоградскую гордуму от «Единой России». Народная избранница «забыла» сообщить комиссии, а также избирателям, о том, что в 90-ые годы прошлого века была осуждена за хранение огнестрельного оружия.
Фото Евгения Пыльнева: pg.er.ru

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