Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях
Выборы 10.07.2019 16:06
7175 22
10.07.2019 16:06
Как минимум шестеро кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы в прошлом имели проблемы с законом. О своих «скелетах в шкафу» участники выборов обязаны в соответствии с законодательством ставить в известность избирком региона.
Больше всех кандидатов с наличием погашенной судимости, а именно три человека, - в списке партии «Справедливая Россия», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома. Так, под вторым номером в Кировской территориальной группе №18 идет житель Астраханской области, гендиректор ООО «ЮгХимМашСервис» Роман Каратанов. В 2011 году мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и назначили штраф в размере 80 тысяч рублей.
Заместителю директора ООО «Мясокур» Владимиру Коломенскому справедливороссы доверили возглавить территориальную группу №14 Дзержинского района. На сайте облизбиркома сообщается, что мужчина судим. Правда, не указано, по какой статье уголовного кодекса.
Лидера Калачевской территориальной группы №6 от «Справедливой России», сельского депутата Олега Крутеня в 1993 году суд признал виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения.
В предвыборном списке КПРФ только один кандидат открыто заявил о темной странице в своей биографии. Выдвиженец по Волжской территориальной группе №11, безработный Николай Шишенин четыре года назад был приговорен судом за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159-4 УК РФ), к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Однако тут же был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
От партии власти в регпарламент также баллотируется кандидат, совершивший уголовное преступление. Выдвиженец по одномандатному округу №10, депутат Волжской городской думы Евгений Пыльнев (на фото) в 80-ые годы был осужден за хищение государственного или общественного имущества, совершенного путем кражи.
В рядах самовыдвиженцев в депутаты облдумы также оказался один кандидат с погашенной судимостью. Это депутат Жирновской районной думы Руслан Шурубцов, который выдвинут по одномандатному округу №4. В 2012 году суд признал его виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица. В качестве наказания Шурубцов выплатил 20 тысяч рублей штрафа.
Сокрытие данных о судимости чревато для кандидатов изгнанием с предвыборной гонки. В 2018 году как раз по этой причине избирком исключил депутата Ольгу Потапову из списка кандидатов в Волгоградскую гордуму от «Единой России». Народная избранница «забыла» сообщить комиссии, а также избирателям, о том, что в 90-ые годы прошлого века была осуждена за хранение огнестрельного оружия.
Фото Евгения Пыльнева: pg.er.ru
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 22:00
26790 0
05.07.2019 12:51
22323 14
12.06.2019 15:13
31794 0
У кандидата в губернаторы Волгоградской области возникли проблемы с избиркомом09.07.2019 12:55
Видеоконтроль за выборами губернатора Волгоградской области обойдется в 7,2 млн рублей09.07.2019 10:29
В списках кандидатов в Волгоградскую облдуму наблюдаются "аномальные явления"08.07.2019 13:12
Избирком закрыл двери для новых кандидатов в губернаторы Волгоградской области06.07.2019 19:00
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской области05.07.2019 12:51
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской области04.07.2019 13:53
Уже шесть: в Волгоградский облизбирком принесли списки еще две партии03.07.2019 09:19
Четыре партии явили избиркому списки своих кандидатов в Волгоградскую облдуму01.07.2019 17:30
Компанию претендентов на пост губернатора Волгоградской области разбавил справоросс01.07.2019 09:26
Пятый пошел: еще один претендент на пост губернатора явился в избирком Волгоградской области30.06.2019 16:18
В Волгоградской области на пост губернатора претендуют уже четверо человек29.06.2019 15:12
На выборы губернатора и депутатов Волгоградской облдумы из бюджета потратят 241 млн рублей27.06.2019 12:04
Депутат-самовыдвиженец дал «задний ход» в борьбе за мандат Волгоградской облдумы27.06.2019 10:32
Второй пошел: выдвиженец от КПРФ сдал документы на участие в выборах губернатора Волгоградской области26.06.2019 11:04
Экс-координатор Волгоградского реготделения ЛДПР собрался на выборы под флагом «Справедливой России»21.06.2019 12:35
Реклама