Газопровод в Волгограде повредили землекопы-нелегалы





Повреждение газопровода высокого давления в Красноармейском районе произошло во время проведения несанкционированных земляных работ. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в АО "Волгоградгоргаз".

ЧП случилось сегодня утром недалеко от дома №55 по улице 40 лет ВЛКСМ. Сотрудники газовой службы быстро прибыли на место и перекрыли подачу газа. Сейчас проводятся восстановительные работы. В результате этого инцидента на улице было нарушено транспортное сообщение. Без газа остались два предприятия. По предварительным данным, полученным информагентством из достоверных источников, речь идет о “Каустике” и сажевом заводе. В АО “Каустик” информагентству сообщили, что ограничили потребление газа. Предприятие работает в нормальном, безопасном режиме.

Восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить в течение дня.

Сотрудники газовой службы напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать правила охраны газораспределительных сетей. Их повреждения могут запросто привести к трагедии. Яркий пример тому - взрыв дома №60 по проспекту Университетский. Причиной трагедии, приведшей к гибели 4 и ранению 11 человек, также стали несогласованные земляные работы. Тогда Юрий и Юрослав Бабаяны пытались сделать самовольную врезку в водопровод, чтобы снабжать водой свой торговый павильон. Для проведения работ они наняли Владимира Лексункина. Из-за повреждения трубы газ попал в жилой дом и позднее сдетонировал. За нарушения правил безопасности, повлекшие жертвы, суд приговорил Юрослава Бабаяна к 5, а Владимира Лексункина к 5,5 годам колонии. Юрий Бабаян получил 5 лет условно.



