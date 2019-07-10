Политика

В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерей

Политика 10.07.2019 13:15
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10.07.2019 13:15



Пакет законопроектов об организации отдыха детей в первом чтении приняла Государственная дума РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента страны, документы нацелены на повышение безопасности школьников во время каникул. В частности, предусмотрено введение региональных реестров организаций, оказывающих данные услуги. Компании, которые не включат в перечень, не смогут заниматься такой деятельностью.
По словам депутата Госдумы от Волгоградской области, члена комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анны Кувычко, реестры  будут находиться в открытом доступе, а значит любой родитель сможет проверить детский лагерь на безопасность и надежность. В полной мере эта инновация заработает через год. До 1 июня 2020 года устанавливается переходный период для того, чтобы организации успели устранить все имеющиеся нарушения.
Перечень будет содержать информацию о порядке проживания, питания детей, данные о санитарно-эпидемиологическом заключении, о результатах проверок контрольных органов, о наличии лицензий на осуществление медицинской и образовательной деятельности и т.д.
Вторым законопроектом предусмотрено введение административной ответственности за деятельность организаций или ИП, сведения о которых отсутствуют в реестрах. Размер штрафа составит от 1 до 3 миллионов рублей.

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