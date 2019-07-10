В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерей

Политика 10.07.2019 13:15
2399 4
10.07.2019 13:15
Пакет законопроектов об организации отдыха детей в первом чтении приняла Государственная дума РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента страны, документы нацелены на повышение безопасности школьников во время каникул. В частности, предусмотрено введение региональных реестров организаций, оказывающих данные услуги. Компании, которые не включат в перечень, не смогут заниматься такой деятельностью.
По словам депутата Госдумы от Волгоградской области, члена комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анны Кувычко, реестры будут находиться в открытом доступе, а значит любой родитель сможет проверить детский лагерь на безопасность и надежность. В полной мере эта инновация заработает через год. До 1 июня 2020 года устанавливается переходный период для того, чтобы организации успели устранить все имеющиеся нарушения.
Перечень будет содержать информацию о порядке проживания, питания детей, данные о санитарно-эпидемиологическом заключении, о результатах проверок контрольных органов, о наличии лицензий на осуществление медицинской и образовательной деятельности и т.д.
Вторым законопроектом предусмотрено введение административной ответственности за деятельность организаций или ИП, сведения о которых отсутствуют в реестрах. Размер штрафа составит от 1 до 3 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
05.07.2019 08:45
21170 41
23.06.2019 14:09
25249 0
04.07.2019 18:22
14493 24
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.07.2019 08:45
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев04.07.2019 18:22
В Москве почти год искали нового начальника для Волгоградского УФСИН04.07.2019 11:44
Видеоблогеры ютуба утроили переполох на заседании гордумы в Волгограде26.06.2019 10:39
Волгоградские яблочники определились с кандидатом в губернаторы23.06.2019 14:09
Москвичи-«жириновцы» выберут кандидата в губернаторы Волгоградской области22.06.2019 11:19
Лидер волгоградских справороссов объяснил выбор кандидатуры на пост губернатора21.06.2019 13:48
Волгоградские справороссы назвали своего кандидата в губернаторы21.06.2019 12:19
Касса Волгоградского реготделения КПРФ удивила "аномальными" суммами денег20.06.2019 15:47
Волгоградцев хотят связать туристическими узами с Узбекистаном20.06.2019 13:40
Геннадия Зюганова просят исключить из партии лидера волгоградских коммунистов18.06.2019 11:00
Заместитель генсека «Единой России» очарован элитой Волгоградской области12.06.2019 17:27
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборах05.06.2019 15:44
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборы05.06.2019 12:24
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборах04.06.2019 20:54
Реклама