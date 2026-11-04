Министр РФ вручил награды трем лучшим волгоградским врачам

Торжественное награждение участников конкурса «Лучший врач — 2026» состоялось в завершающий день деловой программы, сообщили в облздраве. Заслуженные награды участникам конкурса «Лучший врач – 2026» вручил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Напомним, волгоградские специалисты одержали победу сразу в трёх номинациях:
«Лучший руководитель медицинской организации - 2026» — Галина Ветютнева, главный врач Серафимовичской центральной районной больницы.
«Лучший неонатолог- 2026» — Ирина Карижская, заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей, врач‑неонатолог Волгоградской областной детской клинической больницы.
«Лучший сельский врач - 2026» — Инна Ястребова, врач‑педиатр детского поликлинического отделения (р. п. Средняя Ахтуба).