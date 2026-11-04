Министр РФ вручил награды трем лучшим волгоградским врачам

Федеральные новости

ВС РФ поразили логистический центр в Бердичеве и сухогруз в Чёрном море

Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днём в Бердичеве Житомирской области...