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Общество

Число кашляющих волгоградцев снизилось за неделю на 7%

Общество 04.11.2026 06:23
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04.11.2026 06:23


В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 44-й календарной неделе 2026 года количество заболевших снизилось на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей. При этом уровень заболеваемости в регионе находится ниже эпидпорога на 25%. 

В РПН подчеркнули, что случаев гриппа пока не фиксируется. По результатам еженедельного мониторинга установлена циркуляция всех определяемых лабораторно респираторных вирусов с доминированием риновируса, вирусов парагриппа, сезонных короновирусов. 

К слову, в Волгоградской области от гриппа привито уже 519,7 тысячи человек. 

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