Число кашляющих волгоградцев снизилось за неделю на 7%





В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 44-й календарной неделе 2026 года количество заболевших снизилось на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей. При этом уровень заболеваемости в регионе находится ниже эпидпорога на 25%.

В РПН подчеркнули, что случаев гриппа пока не фиксируется. По результатам еженедельного мониторинга установлена циркуляция всех определяемых лабораторно респираторных вирусов с доминированием риновируса, вирусов парагриппа, сезонных короновирусов.



К слову, в Волгоградской области от гриппа привито уже 519,7 тысячи человек.



