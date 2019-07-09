В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницы

Культура 09.07.2019 17:15
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09.07.2019 17:15
Эксперты дали добро на проведение ремонтных работ на фасаде гостиницы "Волгоград" - здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА "Высота 102", получено положительное заключение на проектную документацию по сохранению фасадов (капитальный ремонт) гостиницы "Волгоград".
Пятиэтажное здание на улице Мира было построено на фундаменте существующей в довоенное время гостиницы "Столичные номера". Новая гостиница, которая изначально получила имя города-героя "Сталинград", была открыта в 1955 году. В 1961-м вместе с городом ее переименовали в Волгоград. Это имя она носит до сих пор.
Здание гостиницы "Волгоград" является частью архитектурного ансамбля застройки ул. Мира - первой улицы, восстановленной в Сталинграде после войны. Конструктивная схема здания – продольно-поперечная с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами и колонами. В ходе обследования объекта было выявлено, что в наружных кирпичных стенах имеются локальные трещины. Отмечается износ окрасочного слоя фасадных стен, фрагментарное обрушение штукатурного слоя, оголение кирпичной кладки стен, отслаивающийся штукатурный слой.
На балконных плитах наблюдается разрушения штукатурного слоя, стяжки, оголение армирующего слоя, искривление и отхождения кронштейнов плит, коррозия металлических ограждений и дефекты декоративных балясин ограждений (трещины, сколы, отклонения от вертикальных линий восприятия). Также наблюдается повреждение частей декоративных элементов, повреждение, нарушение крепления элементов венчающего карниза, видимые отслоения наборных модульных декоративных элементов. На декоративных лепных панно, расположенных на пилястрах по главным фасадам ул. Мира и Аллее Героев, заметна утрата четкости рисунка рельефа и отхождение элементов от плоскости фасадов.
Декоративные вазы и тумбы на портале главного входа также имеют разрушения, как и другие фрагменты здания.
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