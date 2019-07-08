В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой даче

Расследования 08.07.2019 11:48
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08.07.2019 11:48
Жителя Советского района Волгограда подозревают в том, что из-за его неосторожности огонь уничтожил чужой дачный домик. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне к стражам порядка пришел 42-летний мужчина, который сообщил о том, что его дом, расположенный в одном из СНТ, сгорел. Полицейские нашли предполагаемого виновника пожара - 31-летнего мужчину. Тот вместе с родственниками хозяина дома пил спиртное, а когда уходил из дома, бросил на пол непотушенный окурок сигареты. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Ее материалы переданы в отделение госпожнадзора регионального главка МЧС для возбуждения уголовного дела по статье 168 УК РФ “Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем”. Если вина волгоградца будет доказана, ему грозит до года лишения свободы.
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