Расследования

В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой даче

Расследования 08.07.2019 11:48
1009 2
08.07.2019 11:48


Жителя Советского района Волгограда подозревают в том, что из-за его неосторожности огонь уничтожил чужой дачный домик. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне к стражам порядка пришел 42-летний мужчина, который сообщил о том, что его  дом, расположенный в одном из СНТ, сгорел. Полицейские нашли предполагаемого виновника пожара -  31-летнего мужчину. Тот вместе с родственниками хозяина дома пил спиртное, а когда уходил из дома,  бросил на пол непотушенный окурок сигареты. Сейчас полицейские  проводят проверку по данному факту. Ее материалы переданы в отделение госпожнадзора  регионального главка МЧС для возбуждения уголовного дела по  статье 168 УК РФ “Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем”. Если вина волгоградца будет доказана, ему грозит до года лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
65082 0
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
62141 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
40062 47
Расследования
08.07.2019 15:44
Расследования 08.07.2019 15:44
608 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.07.2019 10:42
Расследования 07.07.2019 10:42
4132 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2019 10:13
Расследования 06.07.2019 10:13
12795 21 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
4785 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 16:55
Расследования 05.07.2019 16:55
9771 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
1805 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
1089 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
1325 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2019 15:35
Расследования 04.07.2019 15:35
1875 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2019 13:29
Расследования 04.07.2019 13:29
13487 27 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2019 14:47
Расследования 03.07.2019 14:47
3456 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2019 13:28
Расследования 03.07.2019 13:28
22864 47 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2019 10:05
Расследования 03.07.2019 10:05
5799 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.07.2019 17:52
Расследования 02.07.2019 17:52
3383 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.07.2019 16:23
Расследования 02.07.2019 16:23
2021 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:47
Под Волгоградом главу поселения наказали рублем за нарушения закона о закупкахСмотреть фотографии
17:23
Пинок от прокуратуры ускорил ремонт мемориала "Солдатское поле" под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде владельцев общепита наказали за слишком долгие "стажировки"Смотреть фотографии
16:45
В центре Волгограда разбирают модные летние террассыСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из ТаджикистанаСмотреть фотографии
15:38
Специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на научно-технической конференции 12 научных работСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области плотина на реке не прошла проверку на безопасностьСмотреть фотографии
14:53
Двое грабителей в Волгоградской области заперли женщину, чтобы украсть овцуСмотреть фотографии
14:40
«Задыхались, как живые»: в Волгоградской области в конкурсе песчаных фигур победили рыбыСмотреть фотографии
14:13
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке сталиСмотреть фотографии
13:12
В списках кандидатов в Волгоградскую облдуму наблюдаются "аномальные явления" Смотреть фотографии
12:55
Сбежавшие из спецшколы в Волгоградской области подростки угнали два автомобиляСмотреть фотографии
12:47
Мост на Волжской ГЭС закрыли для многотонных грузовиковСмотреть фотографии
12:05
Одной звезды мало: компанию Диме Билану на дне города Волжского составит Лариса ДолинаСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой дачеСмотреть фотографии
11:43
Юный спортсмен из Волгограда готовится удивить мир на чемпионате по шахматам в МинскеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде «помиловали» двух воришек за кражу световых фигурСмотреть фотографии
11:24
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровеньСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области около 14% населения живут за чертой бедностиСмотреть фотографии
10:07
В Урюпинске Волгоградской области не разъехались две иномарки, среди пострадавших ребенокСмотреть фотографии
10:04
Несознательные граждане губят драгоценные лотосы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
10:00
Клещи не прекращают атак на жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верностиСмотреть фотографии
08:28
Три человека пострадали и более 100 эвакуированы из горящего общежития в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:45
В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогамиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» открыл новый сезон ФНЛ победой над курским «Авангардом» - 3:0Смотреть фотографии
17:50
Хамство, очереди и запись вперед: волгоградцы о плюсах и минусах современной медицины Смотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалкамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области больше не осталось бракованных домов для переселенцевСмотреть фотографии
11:34
В больнице №12 Краснооктябрьского района Волгограда из-за задымления проводки эвакуировали людейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 