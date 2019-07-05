Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев

Политика 04.07.2019 18:22
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04.07.2019 18:22
Одним из соперников депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова станет почти полный его однофамилец. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Волгоградского облизбиркома, Сергей Александрович Таранцев по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Биографические сведения о Сергее Таранцеве весьма скудны. Известно, что ему 44 года, он родился и проживает в Волжском и временно не работает.
Михаил Таранцов, который традиционно баллотируется по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13, где он будет бороться за мандат депутата облдумы от КПРФ, не удивился, узнав о том, что человек с похожей фамилией и точно таким же отчеством выдвинут по данному округу. «Еще несколько недель назад я сообщал, что мне готовят «двойника» на выборах. Но, я считаю, что поленились или плохо искали - в Волгограде живут мои полные однофамильцы. Думаю, это все делается от того, что власть напугана. А еще потому, конечно, чтобы запутать избирателей. Ну что делать, будем работать, встречаться с людьми и объяснять», - сказал Михаил Таранцов.
Уловка ли это на самом деле или чистая случайность – можно только догадываться. Аналогичные совпадения происходили не раз на предыдущих выборах. Вспомнить хотя бы однофамильца депутата Дмитрия Крылова на выборах в гордуму 2018 года. Со своим близнецом в 2013 году в разгар избирательной кампании встречалась депутат Галина Егорова.
Обыгран такой нехитрый прием и в известном фильме «День Выборов-2», в одном из эпизодов которого полный тезка кандидата Виктор Балашов за NN-ую сумму согласился баллотироваться в губернаторы.
В Краснооктябрьском одномандатном округе №13, к слову, может разыграться самая серьезная схватка кандидатов. Против коммуниста Таранцова выступает единоросс Алексей Волоцков.
Представитель КПРФ дважды на выборах в 2009 и 2014 буквально вырывал победу у кандидата от партии власти. Сможет ли повторить маневр Таранцов в третий раз – узнаем утром 9 сентября.
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