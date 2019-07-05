Актуально

Работа не для слабаков: на "Красном Октябре" в Волгограде ждут крановщиков

Актуально 03.07.2019 08:35
6810 14
03.07.2019 08:35


Волгоградский "Красный Октябрь" увеличивает объемы производства и набирает новых сотрудников. Сейчас в отделе кадров предприятия горячая пора: только в июле-августе здесь планируют набрать 150 человек. В обширном списке вакансий есть и крановщики. Об особенностях этой профессии и людях, которые уже мастерски управляют многотонными железными машинами - в видеосюжете "Высоты 102".


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Передел или беспредел? »: в Волгограде УК ведут борьбу за кошельки горожан
23.06.2019 17:37
51855 32
Очевидцы рассказали подробности страшного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли бывшая депутат облдумы и водитель (ВИДЕО)
28.06.2019 18:04
35977 4
В Дубовке Волгоградской области выпускников проводили в большую жизнь под Алыми Парусами
29.06.2019 01:02
21204 0
Актуально
29.06.2019 01:02
Актуально 29.06.2019 01:02
21204 0 Обсудить

0
Далее
Актуально
28.06.2019 22:30
Актуально 28.06.2019 22:30
12646 4 Обсудить

0
Далее
Актуально
28.06.2019 18:04
Актуально 28.06.2019 18:04
35977 4 Обсудить

0
Далее
Актуально
23.06.2019 17:37
Актуально 23.06.2019 17:37
51855 32 Обсудить

0
Далее
Актуально
21.06.2019 14:27
Актуально 21.06.2019 14:27
14685 9 Обсудить

0
Далее
Актуально
20.06.2019 15:04
Актуально 20.06.2019 15:04
13493 1 Обсудить

0
Далее
Актуально
16.06.2019 09:00
Актуально 16.06.2019 09:00
18305 0 Обсудить

0
Далее
Актуально
16.06.2019 05:27
Актуально 16.06.2019 05:27
20661 0 Обсудить

0
Далее
Актуально
15.06.2019 13:12
Актуально 15.06.2019 13:12
8924 0 Обсудить

0
Далее
Актуально
14.06.2019 21:11
Актуально 14.06.2019 21:11
9174 25 Обсудить

0
Далее
Актуально
06.06.2019 17:38
Актуально 06.06.2019 17:38
10428 3 Обсудить

0
Далее
Актуально
05.06.2019 10:11
Актуально 05.06.2019 10:11
4198 16 Обсудить

0
Далее
Актуально
04.06.2019 10:07
Актуально 04.06.2019 10:07
5935 3 Обсудить

0
Далее
Актуально
28.05.2019 12:29
Актуально 28.05.2019 12:29
13346 14 Обсудить

0
Далее
Актуально
28.05.2019 12:23
Актуально 28.05.2019 12:23
10276 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 