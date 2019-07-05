Работа не для слабаков: на "Красном Октябре" в Волгограде ждут крановщиков

Актуально 03.07.2019 08:35
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03.07.2019 08:35
Волгоградский "Красный Октябрь" увеличивает объемы производства и набирает новых сотрудников. Сейчас в отделе кадров предприятия горячая пора: только в июле-августе здесь планируют набрать 150 человек. В обширном списке вакансий есть и крановщики. Об особенностях этой профессии и людях, которые уже мастерски управляют многотонными железными машинами - в видеосюжете "Высоты 102".
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