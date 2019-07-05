Главное 02.07.2019 15:55
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02.07.2019 15:55
Пожелав скрыть свое поражение в драке, волгоградка рискует оказаться на скамье подсудимых. Об обстоятельствах как минимум неоднозначной истории ИА “Высота 102” рассказали в УМВД России по Волгограду. Недавно в одну из больниц в Советском районе за медпомощью обратилась 38-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и гематомы на лице, руках и ногах. Эскулапы сразу заподозрили, что травмы носят криминальный характер и заявили об этом в полицию. Когда к пострадавшей женщине пришел участковый, она поведала ему, что стала жертвой нападения неизвестного разбойника. По ее словам, по дороге в магазин кто-то подбежал сзади, ударил ее по голове и похитил 200 рублей. При этом волгоградку предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Правоохранители вскоре выяснили, что женщину никто не грабил. А травмы она получила, подравшись с подругой, с которой отдыхала на турбазе. Женщины вместе выпивали, а потом поссорились. Оказалось, что у них не совпадают политические взгляды. Всю историю женщина выдумала, чтобы скрыть свое поражение в “политическом диспуте”.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ - “Заведомо ложный донос”. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.
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