Главное

В Волгограде драка двух подруг на "политической почве" обернулась уголовным делом для одной из них

Главное 02.07.2019 15:55
15893 4
02.07.2019 15:55


Пожелав скрыть свое поражение в драке, волгоградка рискует оказаться на скамье подсудимых. Об обстоятельствах как минимум неоднозначной истории ИА “Высота 102” рассказали в УМВД России по Волгограду.  Недавно в одну из  больниц в Советском районе за медпомощью обратилась 38-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и гематомы на  лице, руках и ногах. Эскулапы сразу заподозрили, что травмы носят криминальный характер и заявили об этом в полицию. Когда к пострадавшей женщине пришел участковый, она поведала ему, что стала жертвой нападения неизвестного разбойника. По ее словам, по дороге в магазин кто-то подбежал сзади, ударил ее по голове и похитил 200 рублей. При этом волгоградку предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Правоохранители вскоре выяснили, что женщину никто не грабил. А травмы она получила, подравшись с подругой, с которой отдыхала на турбазе. Женщины вместе выпивали, а потом поссорились.  Оказалось, что у них не совпадают политические взгляды. Всю историю женщина выдумала, чтобы скрыть свое поражение в “политическом диспуте”.  
Возбуждено уголовное дело по части  1 статьи 306 УК РФ - “Заведомо ложный донос”. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Западня для элиты», или кто из волгоградских чиновников стоит за скандальным недостроем на ул. Чуйкова
28.06.2019 12:47
32619 55
Насыпь между парковками у «Волгоград Арены» сползла после дождя
02.07.2019 13:27
23075 32
В Волгограде драка двух подруг на "политической почве" обернулась уголовным делом для одной из них
02.07.2019 15:55
15894 4
Главное
02.07.2019 13:27
Главное 02.07.2019 13:27
23075 32 Обсудить

0
Далее
Главное
02.07.2019 11:14
Главное 02.07.2019 11:14
6547 28 Обсудить

0
Далее
Главное
02.07.2019 10:09
Главное 02.07.2019 10:09
7545 8 Обсудить

0
Далее
Главное
29.06.2019 19:08
Главное 29.06.2019 19:08
4618 0 Обсудить

0
Далее
Главное
29.06.2019 17:18
Главное 29.06.2019 17:18
4947 0 Обсудить

0
Далее
Главное
28.06.2019 18:19
Главное 28.06.2019 18:19
8360 0 Обсудить

0
Далее
Главное
28.06.2019 12:47
Главное 28.06.2019 12:47
32619 55 Обсудить

0
Далее
Главное
28.06.2019 10:15
Главное 28.06.2019 10:15
5542 1 Обсудить

0
Далее
Главное
23.06.2019 12:12
Главное 23.06.2019 12:12
8882 0 Обсудить

0
Далее
Главное
22.06.2019 09:43
Главное 22.06.2019 09:43
9701 0 Обсудить

0
Далее
Главное
21.06.2019 10:50
Главное 21.06.2019 10:50
11582 45 Обсудить

0
Далее
Главное
20.06.2019 11:09
Главное 20.06.2019 11:09
14028 6 Обсудить

0
Далее
Главное
19.06.2019 17:50
Главное 19.06.2019 17:50
7491 8 Обсудить

0
Далее
Главное
16.06.2019 16:46
Главное 16.06.2019 16:46
10502 0 Обсудить

0
Далее
Главное
16.06.2019 11:54
Главное 16.06.2019 11:54
4224 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 