Главное

В Волгограде митингом отметили 81-ю годовщину основания «СМЕРШ»

Главное 19.04.2024 13:13
0
19.04.2024 13:13


19 апреля в Ворошиловском районе Волгограда на площади Чекистов состоялся митинг, приуроченный к 81-й годовщине со дня основания военной контрразведки «СМЕРШ». В мероприятии традиционно приняли участие ветераны органов безопасности, а также представители УФСБ России и пограничного управления ФСБ России.

- Сегодня мы традиционно собрались здесь, в этом символичном месте, чтобы отметить 81-ю годовщину основания военной контрразведки. Мероприятие посвящено памяти сотрудников этого подразделения, которые погибли во время Великой Отечественной войны, - рассказал ИА «Высота 102» ветеран военной контрразведки, полковник в отставке Юрий Божко.


В этом году мероприятие прошло в усечённом формате. Из-за непростой обстановки организаторы приняли решение в этот раз отказаться от участия в митинге представителей подрастающего поколения. Однако, по признанию ветеранов, школьники и студенты обязательно будут приглашены в следующем году, когда военные контрразведчики будут отмечать 82-ю годовщину.


- Для нас крайне важно сохранить память о вкладе военной контрразведки «СМЕРШ» в победу советского народа над фашизмом. Это была одна из сильнейших спецслужб мира, которая всего за три года своего существования внесла колоссальный вклад в сохранение нашего государства и заложила прочный фундамент контрразведывательной деятельности последующих поколений структур госбезопасности, - добавил ветеран.

По признанию сотрудников спецподразделений, несмотря на минувшие десятилетия, опыт «СМЕРШа» востребован и в наши дни, а заложенные в советские годы профессиональные традиции по-прежнему передаются новым поколениям представителей органов безопасности.


Во время митинга сотрудники Минобороны и пограничного управления ФСБ России вместе с ветеранами возложили цветы к основанию памятника чекистам, а также к Георгиевскому кресту, установленному здесь же на территории сквера в часовне Александра Невского и Димитрия Донского, которые в православной традиции считаются небесными покровителями русского воинства.





Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
19.04.2024 14:28 Реклама
Главное 19.04.2024 14:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Главное
19.04.2024 11:07
Главное 19.04.2024 11:07
Комментарии

0
Далее
Главное
18.04.2024 12:37
Главное 18.04.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Главное
18.04.2024 11:55
Главное 18.04.2024 11:55
Комментарии

0
Далее
Главное
09.04.2024 17:38
Главное 09.04.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Главное
09.04.2024 11:13
Главное 09.04.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Главное
28.03.2024 12:31
Главное 28.03.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Главное
23.03.2024 02:43
Главное 23.03.2024 02:43
Комментарии

0
Далее
Главное
22.03.2024 23:25
Главное 22.03.2024 23:25
Комментарии

0
Далее
Главное
21.03.2024 14:07
Главное 21.03.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Главное
21.03.2024 11:14
Главное 21.03.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Главное
20.03.2024 16:10
Главное 20.03.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Главное
19.03.2024 18:40
Главное 19.03.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Главное
18.03.2024 10:57
Главное 18.03.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Главное
18.03.2024 08:06
Главное 18.03.2024 08:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
МБУ обязали демонтировать фонтан с мусором на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:28
ВТЗ повысил пропускную способность пункта проезда автотранспорта и проходнойСмотреть фотографии
14:27
Регионы России отказываются от салютов и парадов 9 МаяСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде второй раз за неделю горит остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:53
Безымянной улице в Волгограде присвоили имя участника ВОВ Федора СлипченкоСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде митингом отметили 81-ю годовщину основания «СМЕРШ»Смотреть фотографии
12:53
Хуторянин ради магнитофона и связки бананов избил лопатой 82-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
12:50
Волгоградский футбольный тренер прославился в КитаеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области осудили изверга, изуродовавшего свою возлюбленнуюСмотреть фотографии
12:01
Медсестра из Волгограда перевела мошенникам более 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:16
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия поставили сразу три производственных рекордаСмотреть фотографии
11:12
Селекционный центр плодовых культур создают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде 24-летней детоубийце грозит пожизненное за страшную смерть сынаСмотреть фотографии
10:48
Дисквалификация мигрантов грозит ростом цен на услуги такси в регионахСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области с 1 мая запретят рыбалку в районе хутора ЛожкиСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде накажут астраханца, сплясавшего ночью лезгинкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Участников СВО начинают готовить к работе в госкорпорациях и органах властиСмотреть фотографии
09:34
Волгоградские баскетболистки взяли серебро в чемпионате ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
09:30
«Росгосстрах» сообщил о планах по интеграции СК «Пульс» во второй половине 2024 годаСмотреть фотографии
09:29
Для электросамокатчиков-нарушителей готовят крупные штрафыСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде задержан дачник, пытавшийся заживо сжечь соседкуСмотреть фотографии
07:58
Детсад на прогулке: в МБУ «Северное» выхаживают брошенных на улицах Волгограда щенковСмотреть фотографииCмотреть видео
07:37
Грозу и пекло до +33 пообещали волгоградцамСмотреть фотографии
06:22
Конфискованные средства гигиены передали в Волгограде для бойцов СВОСмотреть фотографии
21:24
Десятки мертвых овец нашли у границы с Казахстаном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:46
Волгоградка взыскала 254 тысячи за посылку с зубной пастой вместо элитных кремовСмотреть фотографии
20:23
Волгоградские гандболистки блеснули в сборных РФСмотреть фотографии
19:56
Право на ветеранский статус в Волгоградской области получат две категории льготниковСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде перекроят границы территориального зонирования под филармониейСмотреть фотографии
19:05
Свинина или сом? Аналитики узнали, какой шашлык готовят в ВолгоградеСмотреть фотографии
 