В Волгограде митингом отметили 81-ю годовщину основания «СМЕРШ»





19 апреля в Ворошиловском районе Волгограда на площади Чекистов состоялся митинг, приуроченный к 81-й годовщине со дня основания военной контрразведки «СМЕРШ». В мероприятии традиционно приняли участие ветераны органов безопасности, а также представители УФСБ России и пограничного управления ФСБ России.

- Сегодня мы традиционно собрались здесь, в этом символичном месте, чтобы отметить 81-ю годовщину основания военной контрразведки. Мероприятие посвящено памяти сотрудников этого подразделения, которые погибли во время Великой Отечественной войны, - рассказал ИА «Высота 102» ветеран военной контрразведки, полковник в отставке Юрий Божко.





В этом году мероприятие прошло в усечённом формате. Из-за непростой обстановки организаторы приняли решение в этот раз отказаться от участия в митинге представителей подрастающего поколения. Однако, по признанию ветеранов, школьники и студенты обязательно будут приглашены в следующем году, когда военные контрразведчики будут отмечать 82-ю годовщину.





- Для нас крайне важно сохранить память о вкладе военной контрразведки «СМЕРШ» в победу советского народа над фашизмом. Это была одна из сильнейших спецслужб мира, которая всего за три года своего существования внесла колоссальный вклад в сохранение нашего государства и заложила прочный фундамент контрразведывательной деятельности последующих поколений структур госбезопасности, - добавил ветеран.

По признанию сотрудников спецподразделений, несмотря на минувшие десятилетия, опыт «СМЕРШа» востребован и в наши дни, а заложенные в советские годы профессиональные традиции по-прежнему передаются новым поколениям представителей органов безопасности.





Во время митинга сотрудники Минобороны и пограничного управления ФСБ России вместе с ветеранами возложили цветы к основанию памятника чекистам, а также к Георгиевскому кресту, установленному здесь же на территории сквера в часовне Александра Невского и Димитрия Донского, которые в православной традиции считаются небесными покровителями русского воинства.















