Обладмин объявил решения по итогам совещания Бочарова с силовиками

В Волгограде глубокой ночью завершились совещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с руководителями силовых структур, а также заместителями губернатора и главами профильных комитетов региона.
По информации обладмина, по итогам совещаний принят ряд важных решений по усилению мер безопасности и антитеррористической защищенности населения.
Основные:
- Культурные, спортивные и массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта в Волгоградской области, отменены.
- Школы, ссузы, вузы Волгоградской области в субботу и воскресенье (23 и 24 марта) переведены на дистанционный формат.
- Усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов.
- Также усилены меры безопасности на транспортных объектах в Волгоградской области: на ж/д и автовокзалах, аэропорту.
- Усилено патрулирование на улицах в Волгограде и области. В ночь на 23 марта в Волгограде появились патрули полиции и Росгвардии. К дежурству также привлечены экипажи ГИБДД.
- Веден особый режим работы для всех дежурных групп органов местного самоуправления Волгоградской области, аварийных и других служб.