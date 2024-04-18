ЦБ назвал семь причин роста инфляции в Волгоградской области





Инфляция в Волгоградской области ускорилась с 7,19% в феврале до 7,43% в марте. Новые данные сообщили V102.RU в волгоградском отделении Центробанка РФ. Среди основных причин – снижение объемов выпуска ряда продовольственных товаров, а также увеличение издержек производителей и переработчиков.

Инфляция в Волгоградской области ускорилась с 7,19% в феврале до 7,43% в марте. Новые данные сообщили V102.RU в волгоградском отделении Центробанка РФ. Среди основных причин – снижение объемов выпуска ряда продовольственных товаров, а также увеличение издержек производителей и переработчиков.

В частности, тенденция роста инфляция отмечена в секторе продовольственных товаров - до 8,99% после 8,44% в феврале. Эксперты объясняют это снижением производства мяса птицы, крупного рогатого скота и питьевого молока. Животноводы продолжили переносить в цены возросшие издержки на корма, энергоресурсы и рабочую силу. Это отразилось, в частности, на ценах на куриное мясо.Подорожание творога, колбасы, йогурта и пельменей связывают с ростом расходов на сырье переработчиков сельхозпродукции, а также на обслуживание оборудования и оплату труда. Такие же причины названы в числе главных, повлиявших на рост цен на рыбу.В сфере непродовольственных товаров ситуация с инфляцией стабильнее – годовой темп прироста цен в данном секторе в марте почти не изменился и составил 5,65% после 5,64% в феврале. Аналитики отметили подорожание лекарств из-за роста транспортных расходов и дополнительных затрат на оплату труда, парфюмерии, косметики и галантереи из-за увеличения издержек у ритейлеров. Радостная новость касается двух групп товаров, в частности, обуви – она перестала дорожать так быстро, как раньше. Также отмечено снижение темпа роста цен на российские автомобили и подержанные иномарки.Инфляция в сфере услуг по итогам марта также изменилась ненамного - 7,49% после 7,46% в феврале. Эксперты обратили внимание на увеличение стоимости содержания и обслуживания жилых домов из-за издержек на закупку стройматериалов. Также в пополнении копилки инфляции поучаствовали и билеты на поезда и самолеты. Аналитики объяснили это возросшим спросом на внутренний туризм и ростом расходов авиакомпаний на топливо и услуги аэропортов.В докладе отмечена еще одна пара положительных тенденций в сфере услуг – это замедление роста цен на заграничный отдых из-за перераспределения спроса с иностранных направлений на внутренние. Также в регионе практически заморозилась стоимость услуг шиномонтажа из-за активно развивающейся сети СТО.