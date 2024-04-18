Экономика

ЦБ назвал семь причин роста инфляции в Волгоградской области

Экономика 18.04.2024 11:55
0
18.04.2024 11:55


Инфляция в Волгоградской области ускорилась с 7,19% в феврале до 7,43% в марте. Новые данные сообщили V102.RU в волгоградском отделении Центробанка РФ. Среди основных причин – снижение объемов выпуска ряда продовольственных товаров, а также увеличение издержек производителей и переработчиков.
В частности, тенденция роста инфляция отмечена в секторе продовольственных товаров - до 8,99% после 8,44% в феврале. Эксперты объясняют это снижением производства мяса птицы, крупного рогатого скота и питьевого молока. Животноводы продолжили переносить в цены возросшие издержки на корма, энергоресурсы и рабочую силу. Это отразилось, в частности, на ценах на куриное мясо.
Подорожание творога, колбасы, йогурта и пельменей связывают с ростом расходов на сырье переработчиков сельхозпродукции, а также на обслуживание оборудования и оплату труда. Такие же причины названы в числе главных, повлиявших на рост  цен на рыбу.
В сфере непродовольственных товаров ситуация с инфляцией стабильнее – годовой темп прироста цен в данном секторе в марте почти не изменился и составил 5,65% после 5,64% в феврале. Аналитики отметили подорожание лекарств из-за роста транспортных расходов и дополнительных затрат на оплату труда, парфюмерии, косметики и галантереи из-за увеличения издержек у ритейлеров. Радостная новость касается двух групп товаров, в частности, обуви – она перестала дорожать так быстро, как раньше. Также отмечено снижение темпа роста цен на российские автомобили и подержанные иномарки.
Инфляция в сфере услуг по итогам марта также изменилась ненамного - 7,49% после 7,46% в феврале. Эксперты обратили внимание на увеличение стоимости содержания и обслуживания жилых домов из-за издержек на закупку стройматериалов. Также в пополнении копилки инфляции поучаствовали и билеты на поезда и самолеты. Аналитики объяснили это возросшим спросом на внутренний туризм и ростом расходов авиакомпаний на топливо и услуги аэропортов.
В докладе отмечена  еще одна пара положительных тенденций в сфере услуг – это замедление роста цен на заграничный отдых из-за перераспределения спроса с иностранных направлений на внутренние.  Также в регионе практически заморозилась стоимость услуг шиномонтажа из-за активно развивающейся сети СТО.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.04.2024 08:37
Экономика 18.04.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2024 10:23 Реклама
Экономика 17.04.2024 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2024 19:05
Экономика 16.04.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.04.2024 13:13 Реклама
Экономика 16.04.2024 13:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2024 16:02 Реклама
Экономика 15.04.2024 16:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 17:59
Экономика 12.04.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.04.2024 16:55
Экономика 12.04.2024 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 11:27 Реклама
Экономика 12.04.2024 11:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 09:20 Реклама
Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.04.2024 14:36
Экономика 11.04.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.04.2024 11:24 Реклама
Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2024 15:38 Реклама
Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2024 12:35
Экономика 09.04.2024 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2024 14:08
Экономика 08.04.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2024 08:58
Экономика 06.04.2024 08:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:19
На месте оперативники: волгоградцы сообщили о стрельбе на ул. БазароваСмотреть фотографии
11:55
ЦБ назвал семь причин роста инфляции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
«Уже 12 часов ждем аварийку»: в Волгограде оказалось некому устранить фекальный фонтанСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Возле ГЭС в Волгоградской области затонула лодка с мужчинойСмотреть фотографии
11:04
Женщина на кроссовере спровоцировала массовое ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
В Волгоградской области сорвавшийся с домкрата автобус придавил водителяСмотреть фотографии
10:41
Виртуальный помощник Елена приблизилась к человеческим способностямСмотреть фотографии
10:36
Пожар на острове Сарпинский в Волгограде тушили восемь часовСмотреть фотографии
10:26
Восемь наркоторговцев в Волгограде обвиняют в создании ОПГСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Крупную аферу с «Фондом ипотечного кредитования» из Грозного разоблачили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области провели перепись вредных черепашек и мышиных норокСмотреть фотографии
08:37
Чудес не бывает: волгоградцев шокировали новые ценники на АЗССмотреть фотографии
08:15
Авиарейсы в полузатопленный Дубай возобновили в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:50
На юге Волгограда снесут пятиэтажку на подпоркахСмотреть фотографии
06:16
Волонтеры пятые сутки ищут волгоградца в очках и черных берцахСмотреть фотографии
21:40
Легковушка из Чечни неудачно «приземлилась» на трамвайные пути в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:38
Один из двух рейсов из Дубая в Волгоград отменили из-за метеоусловийСмотреть фотографии
20:02
Под Волгоградом подросток выстрелил соседке в лоб из винтовкиСмотреть фотографии
19:29
Между вузами в центре Волгограда пробился фонтанСмотреть фотографииCмотреть видео
18:56
В Волгограде тушат крупный пожар на острове СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
Глоток антифриза привел к смерти жителя ВолгоградаСмотреть фотографии
17:43
Маневры «Гасителя-2» на Волге озадачили волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Романтика, дзен и экстрим: Центральная набережная Волгограда плавно уходит под водуСмотреть фотографии
17:02
Свалку трупов собак обнаружили в недостроенном здании под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Столкновение сухогруза и баржи произошло 17 апреля на ВолгеСмотреть фотографии
16:37
В ЦПКиО Волгограда встанут на гвозди и станцуют интуитивный танецСмотреть фотографии
16:29
Чиновники Котово проиграли все суды из-за незаконной раздачи землиСмотреть фотографии
15:48
Под Волгоградом экс-чиновница не захотела возвращать государству «золотой парашют»Смотреть фотографии
14:25
«Ночевали в офисе»: волгоградцы сняли на видео последствия потопа в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В центре Волгограда расцветает Иудино деревоСмотреть фотографии
 