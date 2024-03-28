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Забвение закончилось: Бочаров объявил о начале долгожданной реконструкции ЦУМа

Главное 28.03.2024 12:31
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28.03.2024 12:31


Сегодня, 28 марта, официально стартовала реконструкция здания Центрального универмага в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, назвал это событие историческим и долгожданным.

Напомним, здание ЦУМа уже давно не используется. Несколько лет назад оно было возвращено в государственную собственность. Вместо торгового объекта здесь будет создан современный многофункциональный выставочный центр, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.


- Забвение закончилось, начинается возрождение, а затем жизнь — долгая, яркая и насыщенная, — отметил губернатор. — Пройдет совсем немного времени — три года пролетят быстро — и сбудутся мечты поколений жителей Волгоградской области: здесь будет создан современный музейно-выставочный комплекс имени нашего земляка Ильи Ивановича Машкова, который объединит историческое наследие нашего Отечества, память об исторических событиях, общенациональное творческое наследие Александры Николаевны Пахмутовой и многих выдающихся людей России и Волгоградской области. И местом, где будет реализована мечта, станет ЦУМ. 

- Поздравляю всех с началом строительных работ — в добрый путь! - заключил глава региона.


Подписание контракта на ремонт ЦУМа состоялось в стенах будущего центра культуры и искусств. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и руководитель ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Андрей Козьменко.

Как ранее сообщалось, АО «Приволжтрансстрой» победило в конкурсе и получило право провести ремонт и реконструкцию Центрального универмага в Волгограде за 2 миллиарда 491 миллион 287 тысяч 220 рублей.

Ранее решение о передаче помещений всемирно известного ЦУМа музею ИЗО им. И.И. Машкова было принято губернатором. Эту инициативу также лично оценила Министр культуры РФ Ольга Любимова. 

После комплексных обследований здания к работе над проектом привлекли общественность, с которой советовались по концепции площадки. Был подготовлен проект, который предстоит воплотить строителям в Центральном универмаге.

Компания «Приволжтрансстрой», которая стала генеральным подрядчиком, обладает 30 летним опытом строительства и реконструкции различных зданий и сооружений. Специалисты этой компании воссоздали и построили собор Александра Невского, новые корпуса волгоградского онкоцентра, школ-тысячников и десятков других важных для жителей региона объектов.

Реконструкция ЦУМа должна завершиться до конца 2027 года. Здесь разместят более 14 тысяч предметов искусства, в том числе переданную сегодня музею в дар картину Ю.К.Галькова «Бой в центре города». Здесь же организуют залы для выставок крупнейших музеев страны и мира, частных коллекций — одновременно можно будет проводить более десяти экспозиций. Помимо выставочных пространств специалисты оборудуют еще около 20 площадок для семейного досуга, обучения и творческого самовыражения. А в подвале ЦУМа, где в 1943 году 38-я мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом, сохранят экспозицию музея «Память». 


Современный выставочный центр, который появится на месте ЦУМа, по предварительным подсчетам, ежедневно будут посещать около 3 тысяч человек. 

В ходе реконструкции планируют максимально сохранить первозданный облик здания 1938 года постройки, а также помещений и интерьеров, которые являются предметом охраны. Общая площадь здания составляет более 12 тыс. кв.м.


Сегодня после подписания контракта и официального объявления о начале строительных работ, был изготовлен первый эстамп, гравюру для которого создала специально для этого события студентка Института художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Первый музейные оттиски сделал губернатор. 

Фото: администрации Волгоградской области

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