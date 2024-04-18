Экс-начальник областного ГИБДД задержан в Волгограде

Расследования 18.04.2024 12:37
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18.04.2024 12:37
В Волгограде задержали бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова в рамках уголовного дела, которое расследует СУ СК России по региону. Официально, сообщает ИА «Высота 102», ведомство не комментирует факт задержания, однако несколько сотрудников следственного управления неавторизованно распространили информацию 18 апреля.
Так, в частности, сообщается, что Александр Степанов подозревается сотрудниками СУ СКР в преступлении, совершенном еще во время его нахождения на руководящем посту. Напомним, что экс-полицейский был отправлен на пенсию после разразившегося летом 2023 года скандала, связанного с певицей Анет Сай. Тогда популярную исполнительницу с ветерком и мигалками после выступления доставили на служебной машине в аэропорт. При этом певица снимала в салоне авто видео, на котором примеряла головной убор полицейского. Собственно из-за этого ролика и лишились своих постов Александр Степанов и замначальника городского управления МВД Алексей Климов.
По информации неавторизованных источников в следственных органах, Степанова подозревают в получении взятки – по статье 290 УК РФ.
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