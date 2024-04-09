Общество

Видел Хасбулатова и Руцкого: исторический зал облисполкома и обкома КПСС обновят в Волгограде

Общество 09.04.2024 17:38
0
09.04.2024 17:38


В Волгограде в здании администрации региона запланировали обновление Большого зала – он же в годы СССР зал облисполкома и обкома КПСС. Как сообщает ИА «Высота 102», на проект реставрации выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Так, в частности, масштабное обновление запланировано на проспекте Ленина, 9 в правом крыле, где на первом этаже располагаются рабочие кабинеты, а на втором – актовый зал администрации Волгоградской области и Волгоградской областной думы. Известно, что до сих пор капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. А вот сам зал повидал немало известных политических персон, здесь же принимались судьбоносные решения.  

В историческом зале облисполкома и обкома КПСС проходили заседания облсовета трудящихся, пленумы обкома КПСС. Именно в этом зале чествовали Александру Пахмутову, космонавтов Валерия Малышева и Алексея Губарева в 1980-е годы. А в середине 80-х за присвоение не положенных наград бичевали второго секретаря обкома КПСС Виктора Ростовщикова. В 1990-м в актовом зале на Ленина, 9 снимали с должности первого секретаря обкома КПСС Владимира Калашникова, в 1993 году  встречали целую делегацию именитых персон, в которую входили: последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, вице-президент РФ Александр Руцкой, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Герой Советского Союза Василий Зайцев, диктор Юрий Левитан.

Как сообщает ИА «Высота 102», согласно проектным решениям, одобренным госэкспертизой, на первом этаже правого крыла здания на пр. Ленина, 9 планируют создать  современные условия для встреч делегаций и проведения переговоров. Холл и лестничный марш, который ведет в актовый зал, ждет реставрация. Причем работы затронут пространства от пола до потолка – проектом предусмотрена замена потолочного и напольного покрытий, дверей, окон. Для обеспечения безопасности в холле и на лестнице планируется установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также установка контроля доступа.

Что касается самого актового зала, рассчитанного на 100 посадочных мест, то здесь по проекту хотят полностью обновить трибунную зону. Здесь же появится интерактивная стена для видеоконференцсвязи. Всю мебель планируют заменить, а вот элементы декора обещают бережно сохранить и отреставрировать. 

Указанные виды работ на объекте не повлияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и сложившимся методикам ведения реставрационных работ, соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия, — говорится в положительном заключении государственной историко-культурной экспертизы.

Отметим, что на сегодня стоимость работ пока еще не определена. Объявление открытого конкурса на определение подрядной организации, которая займется реставрацией, – следующий этап после получения заключения экспертов. 

Для справки. Здание на пр. Ленина, 9 в Центральном районе Волгограда – это объединенные между собой некогда Александровская гимназия и реальное училище 1875 и 1880 годов постройки соответственно.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2024 18:54
Общество 09.04.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 18:11
Общество 09.04.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 17:55
Общество 09.04.2024 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 16:36
Общество 09.04.2024 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.04.2024 16:34
Общество 09.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 14:53
Общество 09.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 13:18
Общество 09.04.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 12:21
Общество 09.04.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 11:10
Общество 09.04.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 08:32
Общество 09.04.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 08:01
Общество 09.04.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 06:35
Общество 09.04.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 21:41
Общество 08.04.2024 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 20:53
Общество 08.04.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 20:27
Общество 08.04.2024 20:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
Иностранец-нелегал пытался откупиться от полицейского на ж/д вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Старейший ДК имени Гагарина в Волгограде готовятся закрыть по требованию МЧССмотреть фотографии
18:24
Глава фирмы из Тамбова попался на хищении 100 млн рублей при капремонте в Волгограде и МихайловкеСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде водителям, строителям и менеджерам пообещали богатое будущееСмотреть фотографии
17:55
Почти тонну подозрительных свиных тушек обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
Видел Хасбулатова и Руцкого: исторический зал облисполкома и обкома КПСС обновят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:37
«Чуть не сбил пешеходов»: в Волгограде дрифтера на белом Mercedes лишают правСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В премьере «Евгений Онегин» «зашифровали» картинную галерею психологических портретовСмотреть фотографии
16:34
Всем знать не обязательно: депутаты Волгоградской облдумы скрытно отчитались о доходахСмотреть фотографии
15:45
Директор «Бургеоком» и его зам идут под суд за неуплату налогов на 90 млн и хищение 20 млн рублейСмотреть фотографии
15:38
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладовСмотреть фотографии
14:53
Застрявший под мостом большегруз перегородил дорогу в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:18
Чиновников обязали наладить подачу питьевой воды в 9 селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудниковСмотреть фотографии
12:21
Опубликован график отключений горячей воды в Волгограде на апрельСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на балконе арендованной квартиры нашли трупСмотреть фотографии
11:31
Проглоченная рыбная кость обернулась для волгоградца страшной смертьюСмотреть фотографии
11:13
Решились достроить через 15 лет: в Волгограде ищут проектировщика второго пролета моста через ВолгуСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде началась подготовка к 5-летней реставрации Казанского собораСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде сбили мотоциклиста с пассажиром на YamahaСмотреть фотографии
09:48
В Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век»Смотреть фотографии
09:19
В Волгограде изъяли партию левых телефонов из Индии и АзииСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцы стали меньше чихать и кашлятьСмотреть фотографии
08:32
Росводресурсы срочно увеличили сбросы на волгоградском гидроузле с 9 апреляСмотреть фотографии
08:01
Можно уже на пляж: в Волгоградскую область идет жара до +27Смотреть фотографии
07:46
«Нас встречал губернатор»: 10 лет назад волгоградский «Спартак» завоевал в Загребе Кубок ЕвропыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградцев обяжут впускать в квартиры специалистов газовых службСмотреть фотографии
21:41
Волгоградских школьников готовят к первому в регионе чемпионату по управлению дронамиСмотреть фотографии
20:53
Рекультивировать рекультивированное попытаются на опасном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
 