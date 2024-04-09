В Волгограде в здании администрации региона запланировали обновление Большого зала – он же в годы СССР зал облисполкома и обкома КПСС. Как сообщает ИА «Высота 102», на проект реставрации выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Так, в частности, масштабное обновление запланировано на проспекте Ленина, 9 в правом крыле, где на первом этаже располагаются рабочие кабинеты, а на втором – актовый зал администрации Волгоградской области и Волгоградской областной думы. Известно, что до сих пор капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. А вот сам зал повидал немало известных политических персон, здесь же принимались судьбоносные решения.

В историческом зале облисполкома и обкома КПСС проходили заседания облсовета трудящихся, пленумы обкома КПСС. Именно в этом зале чествовали Александру Пахмутову, космонавтов Валерия Малышева и Алексея Губарева в 1980-е годы. А в середине 80-х за присвоение не положенных наград бичевали второго секретаря обкома КПСС Виктора Ростовщикова. В 1990-м в актовом зале на Ленина, 9 снимали с должности первого секретаря обкома КПСС Владимира Калашникова, в 1993 году встречали целую делегацию именитых персон, в которую входили: последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, вице-президент РФ Александр Руцкой, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Герой Советского Союза Василий Зайцев, диктор Юрий Левитан.

Как сообщает ИА «Высота 102», согласно проектным решениям, одобренным госэкспертизой, на первом этаже правого крыла здания на пр. Ленина, 9 планируют создать современные условия для встреч делегаций и проведения переговоров. Холл и лестничный марш, который ведет в актовый зал, ждет реставрация. Причем работы затронут пространства от пола до потолка – проектом предусмотрена замена потолочного и напольного покрытий, дверей, окон. Для обеспечения безопасности в холле и на лестнице планируется установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также установка контроля доступа.

Что касается самого актового зала, рассчитанного на 100 посадочных мест, то здесь по проекту хотят полностью обновить трибунную зону. Здесь же появится интерактивная стена для видеоконференцсвязи. Всю мебель планируют заменить, а вот элементы декора обещают бережно сохранить и отреставрировать.

– Указанные виды работ на объекте не повлияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и сложившимся методикам ведения реставрационных работ, соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия, — говорится в положительном заключении государственной историко-культурной экспертизы.

Отметим, что на сегодня стоимость работ пока еще не определена. Объявление открытого конкурса на определение подрядной организации, которая займется реставрацией, – следующий этап после получения заключения экспертов.

Для справки. Здание на пр. Ленина, 9 в Центральном районе Волгограда – это объединенные между собой некогда Александровская гимназия и реальное училище 1875 и 1880 годов постройки соответственно.