В Волгограде отменили все майские мероприятия, кроме парада

В Волгоградской области принято решение об отмене всех массовых мероприятий на майские праздники. Исключением станет только парад 9 мая в Волгограде, который пройдет при усиленных мерах безопасности.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, такое решение принято на основании рекомендаций оперативного штаба и антитеррористической комиссии Волгоградской области. Данный вопрос сегодня днем, 23 апреля, обсуждался на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, который провел губернатор Андрей Бочаров.

- Таким образом, в Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий, - пояснили в обладмине. - Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая в городе-герое Волгограде на площади Павших борцов. При проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности.

В ведомстве отметили, что массовые мероприятия в Волгоградской области отменяются исходя из сложившейся оперативной обстановки.