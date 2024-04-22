Сегодня, 22 апреля, депутаты Котовской районной думы Волгоградской области приняли досрочную отставку главы района Сергея Чумакова. Об этом сообщили V102.RU в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Напомним, как сообщало V102.RU, Сергей Чумаков заявил об уходе с должности главы района по собственному желанию рано утром в понедельник в telegram-канале.

На сегодняшнем заседании, в котором принял участие и председатель комитета по терполитике Михаил Битюцкий, депутаты и теперь уже бывший чиновник обменялись благодарностями за совместную работу и «многолетний и добросовестный труд». Исполняющим обязанности главы Котовского района решением думы временно назначен заместитель злавы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству – Олег Кузьмин.

По информации собственных источников «Высоты 102», одной из причин досрочной отставки чиновника может являться состояние его здоровья. Вопрос о выборах главы Котовского муниципального района будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, Сергей Чумаков впервые возглавил район в 2016 году. В 2021 году депутаты на основании результатов конкурса продлили его полномочия еще на 5 лет. Однако до конца срока чиновник не досидел.

Работу главы района неоднократно критиковали местные жители в том числе из-за плохо решаемых проблем в сфере ЖКХ и затягивания ремонта водопровода, на который областной бюджет выделил около 700 миллионов рублей. Сам чиновник в это время отметился исками к местному активисту Александру Касьянову, которого он посчитал причастным к оскорбительному комментарию и перепостам в telegram-канале «Общественный контроль города Котово». В суде Сергей Чумаков требует от Касьянова 90 тысяч рублей за попранные честь и достоинство.



Фото: Тамара Сидорова