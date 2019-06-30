Экология

В Волгоградской области почвенная засуха угрожает зерновым

Экология 30.06.2019 14:03
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30.06.2019 14:03


В северо-восточных районах Волгоградской области сохраняется почвенная засуха, есть опасность негативного воздействия на зерновые культуры. Об этом, как передает ИА «Высота 102», говорится в сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Аналогичная ситуация складывается в отдельных центральных и северных районах Краснодарского края. Отмечается, что в отдельных северных и северо-восточных районах Адыгеи, в Астраханской области, отдельных северных и южных районах Волгоградской отмечается также и атмосферная засуха.
Метеорологи констатируют, что прошедшие дожди несколько разрядили ситуацию. Так, местами в Приазовье Ростовской области, центральных районах Астраханской области и отдельных юго-восточных районах Краснодарского края пожароопасность снизилась до 1 класса. В Волгоградской области высокая пожароопасность сохраняется в отдельных северных и большинстве южных районах, а чрезвычайная пожароопасность - в большинстве северных и отдельных южных районах области.

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