Очевидцы рассказали подробности страшного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли бывшая депутат облдумы и водитель (ВИДЕО)
Расследования 28.06.2019 18:04
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28.06.2019 18:04
В настоящее время в Еланской районной больнице Волгоградской области врачебный консилиум решает вопрос о возможной транспортировке 10-летней девочки, которая пострадала сегодня в ДТП, где погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, девочка получила тяжелые травмы. Вопрос о транспортировке решится в случае, если состояние ребенка позволит это сделать.
Между тем, в сети появилось видео последствий страшной аварии. На глазах очевидцев все находившиеся в машине люди буквально вылетели из салона, когда машину стало выносить на встречку. Водитель, по словам свидетелей трагедии, пытался вырулить, но у него это не получилось. Девочка даже сумела встать и сделать несколько шагов, видимо, находясь в состоянии шока. Мужчина лежал, не шевелившись, а женщина подавала признаки жизни. Водители машин, на глазах которых все это произошло, пытались самостоятельно потушить вспыхнувшую машину автомобильными огнетушителями до приезда спасателей.
Напомним, сегодня в результате ДТП, которое произошло в Еланском районе Волгоградской области, погибла бывшая депутат Волгоградской облдумы Вера Хламова и водитель машины «Хундай Соната. По предварительным данным, 57-летний водитель машины "Хундай Соната" на трассе "Михайловка-Елань" не справился с управлением. В результате машина вылетела на встречку, перевернулась и загорелась.
По сведениям информагентства, машина, попавшая в ДТП, принадлежит гаражу обладминистрации. Она была заказана 26 июня депутатом Госдумы от КПРФ Николаем Арефьевым для проведения встречи с избирателями.
Вере Хламовой было 59 лет. С 2006 по 2009 годы была депутатом Еланской райдумы, а с 2009 по 2014 – депутатом Волгоградской областной думы от КПРФ.
Видео предоставлено ВК группой Волгоград vk.com/gorod34
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