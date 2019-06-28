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Расследования 28.06.2019 14:33
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28.06.2019 14:33
Подозреваемого в убийстве, совершенном 17 лет назад в Волгограде, задержали правоохранители в Адыгее. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным следствия, 12 декабря 2002 года в волгоградской больнице от ножевого ранения в сердце умер 40-летний житель Волжского. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Однако быстро найти виновника не удалось. Выйти на след подозреваемого удалось благодаря совместной работе следователей СО по Тракторозаводскому району Волгограда, регионального управления СКР и оперативных сотрудников территориального подразделения МВД.
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что фигурант уголовного дела, живший ранее в Волгограде, скрывался в одном из сел Тахтамукайского района республики Адыгея. Накануне полицейские задержали его в доме родственников.
Сейчас 44-летнего мужчину доставили в Волгоград. Следствие будет добиваться в суде ареста подозреваемого. Свою вину он не признает.
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