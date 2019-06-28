Расследования
Главное

В Волгоград из Адыгеи доставили подозреваемого в убийстве 17-летней давности

Расследования 28.06.2019 14:33
711 0
28.06.2019 14:33

Подозреваемого в убийстве, совершенном 17 лет назад в Волгограде, задержали правоохранители в Адыгее. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным следствия, 12 декабря 2002 года в волгоградской больнице от ножевого ранения в сердце умер 40-летний житель Волжского. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Однако быстро найти виновника не удалось. Выйти на след подозреваемого удалось благодаря совместной работе следователей СО по Тракторозаводскому району Волгограда, регионального управления СКР и оперативных сотрудников территориального подразделения МВД. 
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что фигурант уголовного дела, живший ранее в Волгограде, скрывался в одном из сел Тахтамукайского района республики Адыгея. Накануне полицейские задержали его в доме родственников.  
Сейчас 44-летнего мужчину доставили в Волгоград. Следствие будет добиваться в суде ареста подозреваемого. Свою вину он не признает.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
64697 0
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
60750 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
39104 47
Расследования
28.06.2019 12:47
Расследования 28.06.2019 12:47
15022 23 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 11:58
Расследования 28.06.2019 11:58
843 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 10:44
Расследования 28.06.2019 10:44
5702 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 08:50
Расследования 28.06.2019 08:50
3243 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.06.2019 12:41
Расследования 27.06.2019 12:41
5715 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.06.2019 12:22
Расследования 27.06.2019 12:22
8165 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 22:09
Расследования 26.06.2019 22:09
7093 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 18:17
Расследования 26.06.2019 18:17
1972 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 17:22
Расследования 26.06.2019 17:22
5560 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 12:38
Расследования 26.06.2019 12:38
1886 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 10:55
Расследования 26.06.2019 10:55
1385 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 10:14
Расследования 26.06.2019 10:14
698 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.06.2019 12:02
Расследования 25.06.2019 12:02
3311 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.06.2019 11:35
Расследования 25.06.2019 11:35
2138 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.06.2019 13:03
Расследования 24.06.2019 13:03
33566 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:33
В Волгоград из Адыгеи доставили подозреваемого в убийстве 17-летней давности
14:26
ИА «Высота 102» - самое цитируемое СМИ Волгоградской области за 1 квартал 2019 годаСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде осудили мошенницу, отнявшую квартиру у 91-летнего ветеранаСмотреть фотографии
13:09
Компания "ВОЛМА" отметила двойной юбилейСмотреть фотографии
12:47
«Западня для элиты», или кто из волгоградских чиновников стоит за скандальным недостроем на ул. Чуйкова Смотреть фотографии
12:27
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в РоссииСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом школьник погиб под завалом пескаСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде "полутеневой" риелтор припрятал от налоговой 16 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:52
Фирму в Волгограде оштрафовали на миллион рублей за коррупциюСмотреть фотографии
11:40
Волгоградские энергетики подтвердили свой профессионализм в региональном конкурсе Группы «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
11:39
Власти Волгоградской области нашли решение по недостроенному дому УФСИНСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде раскрыли филиал финансовой пирамиды, обманувшей россиян на миллиард рублейСмотреть фотографии
10:44
В «Горэколесе» началась зачистка после громкого дела о «черных лесорубах» на острове Сарпинский в Волгограде Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде на судостроительном предприятии загорелась баржаСмотреть фотографии
10:15
Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
10:15
Под звуки симфонического оркестра: в Волгограде увековечили память дирижера Эдуарда СероваСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом водитель "УАЗа" съехал в пруд, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:07
«Прощальные подарки» готовят депутаты избирателям на исходе V созыва Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
08:50
Установлена предварительная причина пожара на оптово-строительной базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: По следам истории с вырубкой леса на Сарпинском в Волгограде могут последовать посадки чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
19:08
В Волгограде в 15 раз выросла площадь пожара на оптово-строительной базе (ФОТО+ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Администрация Волгограда задолжала за «коммуналку» свыше 4 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
"Не маскируем и не прячем": в Волгоградской области сфотографировали все придорожные "треноги" после выступления президента на Госсовете Смотреть фотографии
17:17
В Волгограде на оптовой базе горит склад с сантехникой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Не лишайте последнего: жильцов дома в Волгограде попросили покинуть свои квартирыСмотреть фотографии
16:41
Беременная 17-летняя волгоградка пострадала в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:30
Кредитор отсудил у волгоградского "Красного Октября" свыше 42,8 млн рублейСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградском медуниверситете избрали нового ректораСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублейСмотреть фотографии
15:10
На Привокзальной площади в Волгограде устанавливают новую остановкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 