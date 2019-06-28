Фирму в Волгограде оштрафовали на миллион рублей за коррупцию

Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
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28.06.2019 11:52
Штраф в размере 1 миллион рублей за коррупцию по решению суда предстоит выплатить ООО "Примера ВЛГ" в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на основании постановления надзорного ведомства судебная инстанция признала юридическое лицо виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Кроме того, судом наложены обеспечительные меры на имущество организации – автопогрузчик иностранного производства.
Как пояснили в прокуратуре, фирма выплатит штраф по вине своего руководителя. В октябре 2016 года он передал сотруднику ИФНС России по Центральному району 200 тысяч рублей за оказание содействия в принятии решения об уменьшении размера доначисленного НДС. В силу должностных обязанностей сотрудник налоговой службы не мог повлиять на принятие подобного решения и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. За мошенничество бывшего налоговика приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное преследование руководителя ООО "Примера ВЛГ" было прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления. Однако в соответствии с положением федерального законодательства "О противодействии коррупции" материальную ответственность понесла его фирма.
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