Борьба с коррупцией

Фирму в Волгограде оштрафовали на миллион рублей за коррупцию

Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
4477 4
28.06.2019 11:52


Штраф в размере 1 миллион рублей за коррупцию по решению суда предстоит выплатить ООО "Примера ВЛГ" в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на основании постановления надзорного ведомства судебная инстанция признала юридическое лицо виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Кроме того, судом наложены обеспечительные меры на имущество организации – автопогрузчик иностранного производства.
Как пояснили в прокуратуре, фирма выплатит штраф по вине своего руководителя. В октябре 2016 года он передал сотруднику ИФНС России по Центральному району 200 тысяч рублей за оказание содействия в принятии решения об уменьшении размера доначисленного НДС. В силу должностных обязанностей сотрудник налоговой службы не мог повлиять на принятие подобного решения и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. За мошенничество бывшего налоговика приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное преследование руководителя ООО "Примера ВЛГ" было прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления. Однако в соответствии с положением федерального законодательства "О противодействии коррупции" материальную ответственность понесла его фирма.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Богатая жена начальника Волгоградской академии МВД увеличила многомиллионные доходы
20.06.2019 10:20
14471 0
Полмиллиона не лишние: главный спасатель Волгоградской области показал рост доходов
03.06.2019 13:21
18933 6
В Волгоградской области муниципалы станут профессионалами в борьбе с коррупцией
23.06.2019 10:55
5156 0
Борьба с коррупцией
23.06.2019 10:55
Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
5156 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2019 10:20
Борьба с коррупцией 20.06.2019 10:20
14471 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2019 13:21
Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
18933 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2019 12:03
Борьба с коррупцией 28.05.2019 12:03
29518 24 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 17:54
Борьба с коррупцией 27.05.2019 17:54
13823 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 11:55
Борьба с коррупцией 27.05.2019 11:55
22480 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2019 20:30
Борьба с коррупцией 24.05.2019 20:30
10752 9 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 11:46
Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
19937 11 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 08:31
Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
3788 18 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 14:14
Борьба с коррупцией 16.05.2019 14:14
5845 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 12:15
Борьба с коррупцией 16.05.2019 12:15
7635 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.05.2019 12:19
Борьба с коррупцией 08.05.2019 12:19
24110 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.05.2019 17:21
Борьба с коррупцией 07.05.2019 17:21
3356 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.05.2019 12:41
Борьба с коррупцией 07.05.2019 12:41
2906 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.04.2019 11:09
Борьба с коррупцией 24.04.2019 11:09
10805 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:33
В Волгоград из Адыгеи доставили подозреваемого в убийстве 17-летней давности
14:26
ИА «Высота 102» - самое цитируемое СМИ Волгоградской области за 1 квартал 2019 годаСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде осудили мошенницу, отнявшую квартиру у 91-летнего ветеранаСмотреть фотографии
13:09
Компания "ВОЛМА" отметила двойной юбилейСмотреть фотографии
12:47
«Западня для элиты», или кто из волгоградских чиновников стоит за скандальным недостроем на ул. Чуйкова Смотреть фотографии
12:27
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в РоссииСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом школьник погиб под завалом пескаСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде "полутеневой" риелтор припрятал от налоговой 16 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:52
Фирму в Волгограде оштрафовали на миллион рублей за коррупциюСмотреть фотографии
11:40
Волгоградские энергетики подтвердили свой профессионализм в региональном конкурсе Группы «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
11:39
Власти Волгоградской области нашли решение по недостроенному дому УФСИНСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде раскрыли филиал финансовой пирамиды, обманувшей россиян на миллиард рублейСмотреть фотографии
10:44
В «Горэколесе» началась зачистка после громкого дела о «черных лесорубах» на острове Сарпинский в Волгограде Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде на судостроительном предприятии загорелась баржаСмотреть фотографии
10:15
Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
10:15
Под звуки симфонического оркестра: в Волгограде увековечили память дирижера Эдуарда СероваСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом водитель "УАЗа" съехал в пруд, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:07
«Прощальные подарки» готовят депутаты избирателям на исходе V созыва Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
08:50
Установлена предварительная причина пожара на оптово-строительной базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: По следам истории с вырубкой леса на Сарпинском в Волгограде могут последовать посадки чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
19:08
В Волгограде в 15 раз выросла площадь пожара на оптово-строительной базе (ФОТО+ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Администрация Волгограда задолжала за «коммуналку» свыше 4 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
"Не маскируем и не прячем": в Волгоградской области сфотографировали все придорожные "треноги" после выступления президента на Госсовете Смотреть фотографии
17:17
В Волгограде на оптовой базе горит склад с сантехникой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Не лишайте последнего: жильцов дома в Волгограде попросили покинуть свои квартирыСмотреть фотографии
16:41
Беременная 17-летняя волгоградка пострадала в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:30
Кредитор отсудил у волгоградского "Красного Октября" свыше 42,8 млн рублейСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградском медуниверситете избрали нового ректораСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублейСмотреть фотографии
15:10
На Привокзальной площади в Волгограде устанавливают новую остановкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 