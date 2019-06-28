Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"





Один человек погиб и четверо пострадали сегодня утром в аварии в Дубовском районе, которую спровоцировало дикое животное. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось около 4:30 на 616 километре “Сызрань-Саратов-Волгоград”. По предварительным данным, водитель отечественной “шестерки” сбил выбежавшего на дорогу лося. Затем легковушка потеряла управление и врезалась во внедорожник “Nissan”, которым управлял водитель из Тольятти. Из-за удара “Nissan” выехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб водитель шестерки и получили травмы два его пассажира 63-х и 42-х лет. Во внедорожнике пострадал 8-летний ребенок и 42-летняя женщина. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.