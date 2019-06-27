Происшествия

В Волгограде потушили пожар на оптово-строительной базе

Происшествия 27.06.2019 20:13
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27.06.2019 20:13


Пожар на оптово-строительной базе в Советском районе потушен. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 20:04 (по местному времени) пожарные потушили очаги открытого огня. В ликвидации возгорания участвовали более 60 человек и 24 единицы пожарной техники. Площадь пожара составила примерно 5 тысяч квадратных метров.

 
Напомним, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:46. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №4. Первоначально сообщалось о том, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Площадь самого здания составляет  10 тысяч квадратных метров. Есть сведения о том, что там находились 6 магазинов, торгующих сантехникой и стройматериалами, а также 4 склада.
Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

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