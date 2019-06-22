«Цветы на склоне?»: «Волгоград Арену» после ЧМ-2018 не могут довести до ума

Расследования 22.06.2019 09:43
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22.06.2019 09:43
Застройщик и заказчик стадиона «Волгоград Арена» в очередной раз оштрафован за не устранение недоделок, допущенных при строительстве объекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на два решения арбитражного суда Волгоградской области, куда Нижне-Волжское управление Ростехнадзора обратилось с заявлениями о привлечении ФГУП «Спорт-Инжиниринг» к административной ответственности, федеральному предприятию придется заплатить два штрафа по 51 тысячи рублей. Претензии инспекторов управления касались нарушения заказчиком и застройщиком норм технического регламента и технического задания при строительстве объекта. Один штраф связан с отсутствием благоустройства и озеленения стадиона «Волгоград Арена». Последнее ни для кого не является секретом – склоны стадиона вместо газона покрыты щебнем, к тому же «почета» застройщику не придают громкие истории с разрушением склона после дождей. А последний факт протечки подтрибунных помещений стадиона признали и в самом предприятии.
Между тем, ФГУП «Спорт-Инжиниринг» уже несколько раз было оштрафовано судом за неисполнение предписаний Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, которое требовало привести спортивный объект в соответствии со строительными нормами. Последний раз – в марте этого года на общую сумму в 153 тысячи рублей. Нижне-Волжское управление Ростехнадзора при проверке объекта обнаружило, что владелец стадиона не закончил работы по благоустройству и озеленению, не высадил деревья, кустарники и цветы на склоне спортивного объекта. Также на части территории стадиона в дорожном покрытии присутствовала щебенка, тогда как на ее месте должны быть плиты. Мало того, сиденья на трибунах не были прикреплены к основе монтажной пеной..
Еще более серьезные нарушения были выявлены в устройстве противопожарной автоматики. В частности, специалисты управления пришли к выводу, что система дымоудаления не обеспечивает удаление продуктов горения. Плюс ко всему проверка зафиксировала и проблемы в системе вентиляции стадиона.
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