Расследования

«Цветы на склоне?»: «Волгоград Арену» после ЧМ-2018 не могут довести до ума

Расследования 22.06.2019 09:43
5996 0
22.06.2019 09:43


Застройщик и заказчик  стадиона «Волгоград Арена» в очередной раз оштрафован  за не устранение недоделок, допущенных при строительстве объекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на два решения арбитражного суда Волгоградской области, куда Нижне-Волжское управление Ростехнадзора обратилось с заявлениями о привлечении ФГУП «Спорт-Инжиниринг» к административной ответственности, федеральному предприятию придется заплатить два штрафа по 51 тысячи рублей. Претензии инспекторов управления касались нарушения заказчиком и застройщиком норм технического регламента и технического задания при строительстве объекта. Один штраф связан с отсутствием благоустройства и озеленения стадиона «Волгоград Арена». Последнее ни для кого не является секретом – склоны стадиона вместо газона покрыты  щебнем, к тому же «почета» застройщику не придают громкие истории с разрушением склона после дождей. А последний факт протечки подтрибунных помещений стадиона признали и в самом предприятии. 
Между тем, ФГУП «Спорт-Инжиниринг» уже несколько раз было оштрафовано судом за неисполнение предписаний Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, которое требовало привести спортивный объект в соответствии со строительными нормами. Последний раз – в марте этого года на общую сумму в 153 тысячи рублей.  Нижне-Волжское управление Ростехнадзора при проверке объекта обнаружило, что владелец стадиона   не закончил работы по благоустройству и озеленению, не высадил деревья, кустарники и цветы на склоне спортивного объекта. Также на части территории стадиона в дорожном покрытии присутствовала щебенка, тогда как на ее месте должны быть плиты. Мало того, сиденья на трибунах не были прикреплены к основе монтажной пеной.. 
Еще более серьезные нарушения были выявлены в устройстве противопожарной автоматики. В частности, специалисты управления пришли к выводу, что система дымоудаления не обеспечивает удаление продуктов горения. Плюс ко всему проверка зафиксировала и проблемы в системе вентиляции стадиона. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
64126 0
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
58468 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
38174 47
Расследования
21.06.2019 13:21
Расследования 21.06.2019 13:21
3467 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2019 11:40
Расследования 21.06.2019 11:40
6512 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2019 10:24
Расследования 21.06.2019 10:24
1507 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2019 19:37
Расследования 20.06.2019 19:37
1508 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2019 14:43
Расследования 20.06.2019 14:43
2399 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2019 10:24
Расследования 20.06.2019 10:24
1411 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.06.2019 16:01
Расследования 19.06.2019 16:01
2990 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.06.2019 13:29
Расследования 19.06.2019 13:29
2878 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.06.2019 12:02
Расследования 19.06.2019 12:02
11111 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.06.2019 14:23
Расследования 18.06.2019 14:23
2668 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.06.2019 11:22
Расследования 18.06.2019 11:22
6081 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.06.2019 10:37
Расследования 18.06.2019 10:37
1643 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.06.2019 17:35
Расследования 17.06.2019 17:35
8547 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.06.2019 16:23
Расследования 17.06.2019 16:23
1478 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.06.2019 15:11
Расследования 17.06.2019 15:11
5147 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:12
В Волгограде после очередного обрушения чиновники решили обойти все квартиры домов на улице ОлимпийскойСмотреть фотографии
16:02
Лето – это маленькая жизнь: жара в Волгограде бьет рекорды (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:37
Налоговики в Волгоградской области отменили выходные из-за кассовых аппаратовСмотреть фотографии
13:54
От ЛДПР в губернаторы выдвинули тестя депутата Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
13:51
В Красноармейском районе Волгограда в аварийном доме рухнул дымоходСмотреть фотографии
11:19
Москвичи-«жириновцы» выберут кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:18
Участники слушаний поддержали строительство детской больницы в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:55
Девочка-подросток из Волжского вернула деньги жертве мошенниковСмотреть фотографии
09:43
«Цветы на склоне?»: «Волгоград Арену» после ЧМ-2018 не могут довести до умаСмотреть фотографии
09:32
В многоэтажке Волгограда в пожаре погиб мужчина, госпитализирована женщинаСмотреть фотографии
21:58
На Мамаевом кургане в Волгограде полицейские зажгли тысячи свечей памяти (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В Волгоград вертолетом доставили юношу в тяжелом состоянииСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области жара набирает обороты Смотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Появилось видео, как иномарка налетела на девушку на тротуареСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
На II Международном конгрессе по кибербезопасности обсудили, сможет ли искусственный интеллект спасти от кибермошенниковСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде перевернулся автомобиль инкассаторов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгоградской области подросток "избил" скульптуру из сельского парка "Победа"Смотреть фотографии
14:54
В Волгограде Роспотребнадзор обвинили в саботаже материалов прокурорской проверкиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде иномарка снесла девушку на тротуареСмотреть фотографии
14:27
Кинологи полиции Волгоградской области отмечают профессиональный праздник в боевой готовностиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Лидер волгоградских справороссов объяснил выбор кандидатуры на пост губернатора Смотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области электрик-вахтовик погиб, упав с гостиничного балконаСмотреть фотографии
13:21
Мошенничество в сфере автострахования вытесняет «потребительский терроризм»Смотреть фотографии
12:35
Экс-координатор Волгоградского реготделения ЛДПР собрался на выборы под флагом «Справедливой России»Смотреть фотографии
12:30
Родственники погибших в крушении катамарана в Волгограде требуют от 1 до 3 млн рублей компенсацииСмотреть фотографии
12:19
Волгоградские справороссы назвали своего кандидата в губернаторы Смотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области из-за сильной жары ограничено движение большегрузовСмотреть фотографии
11:41
Волгоград стал «чемпионом» по страхованию от несчастного случаяСмотреть фотографии
11:40
"Три месяца без интернета": в Волгограде продлили домашний арест экс-депутату городской думыСмотреть фотографии
11:02
В Волгоградской области суд отобрал водительские права у "граждан-алкоголиков"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 