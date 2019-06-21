В Волгограде иномарка снесла девушку на тротуаре





Девушка получила травму в аварии, произошедшей сегодня днем. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. У дома №10 по улице Электролесовской 31-летний водитель “Opel Zafira” сбил 21-летнюю девушку. По предварительным данным, мужчина потерял управление машиной и выехал на тротуар. После того, как легковушка наехала на пешехода, авто по словам очевидцев, врезалось в стену дома. Пострадавшая госпитализирована с переломом ноги. Известно, что у автомобилиста не было прав, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении мужчины составлены и будут переданы в суд административные материалы.



