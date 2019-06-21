Происшествия

В Волгограде иномарка снесла девушку на тротуаре

Происшествия 21.06.2019 14:29
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21.06.2019 14:29


Девушка получила травму в аварии, произошедшей сегодня днем. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.  У дома №10 по улице Электролесовской 31-летний водитель “Opel Zafira” сбил 21-летнюю девушку. По предварительным данным, мужчина потерял управление машиной и выехал на тротуар. После того, как легковушка наехала на пешехода, авто по словам очевидцев, врезалось в стену дома. Пострадавшая госпитализирована с переломом ноги. Известно, что у автомобилиста не было прав, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении мужчины составлены и будут переданы в суд административные материалы. 

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