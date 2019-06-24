Экономика 24.06.2019 09:14
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24.06.2019 09:14
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялась защита дипломных проектов выпускников первого набора специальности «Обработка металлов давлением» Волжского политехнического техникума. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, сотрудничество между ВТЗ и ВПТ направлено на подготовку профессионально ориентированных кадров для работы в трубном производстве. На сегодняшний день по этой специальности обучается около 100 человек.
ВТЗ принимает активное участие в практической и теоретической части подготовки по специальности «Обработка металлов давлением», специально для каждого курса разработана дополнительная программа, включающая экскурсии во все производственные подразделения и лаборатории, лекции от ведущих специалистов завода, а также ознакомление с методологией Лин Шесть Сигм и основами «Бережливого производства».
«Мы понимаем, насколько будут востребованы выпускники этой профессии и на ВТЗ, и на других предприятиях машиностроения и металлургии, поэтому уделяем этому образовательному проекту пристальное внимание, – считает управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, – ребятам остается только впитывать эти знания, успешно закреплять их на лабораторных занятиях, чтобы стать высококлассными специалистами в этой отрасли».
Фото предоставлено пресс-службой ВТЗ
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