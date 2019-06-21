Волгоградца лишили права выбора при погребении родственника





Волгоградское УФАС России выдало ООО «Совместное предприятие «Память» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, основанием для вынесения предупреждения послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда, проведённой по обращению гражданина.

Мужчина заключил договор с ООО «Радоница» на оказание ритуальных услуг в связи со смертью его родственника, была определена дата похорон. В ООО «СП «Память», узнав о том, что гражданину требуются услуги по захоронению родственника, начали своего рода «обработку» гражданина с целью вынудить того против его воли отказаться от ритуальных услуг ООО «Радоница», расторгнуть с ним договор и заключить его с ООО «СП «Память». Такая «обработка» велась ООО «СП «Память» как в форме оказания на гражданина (находящегося в понятном подавленном состоянии) своего рода психологического давления, так и в форме доведения до него недостоверной и несоответствующей законодательству информацию о том, что исключительным правом на оказание услуг по захоронению на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, каковой ООО «Радоница» не является.

Такие действия ООО «СП «Память», сделали вывод в Волгоградском УФАС, содержат в себе признаки нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ (недобросовестная конкуренция в иных формах). В свою очередь в ООО «Радоница» как давний конкурент «Памяти», имеющий большой печальный опыт взаимоотношений с ней, подтвердили гражданину, что, возможно, возникнут проблемы с захоронением его родственника ООО «Радоница» по причине вероятного препятствования захоронению со стороны ООО «СП «Память».

Итогом всего этого стало то, что «с целью исключения усугубления сложившейся обстановки» гражданин вынужден был расторгнут договор на захоронение родственника с ООО «Радоница» и заключить его с ООО «СП «Память».

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал ситуацию: «Думаю, ни для кого не секрет, что структуры «Памяти» творят на рынке оказания ритуальных услуг и как они относятся к гражданам, и этот случай является очередным тому подтверждением. При этом в очередной раз обращаю внимание всех, что уже несколькими самыми свежими судами по этой теме чётко сказано, что статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту, имеющему такой статус, исключительного права на оказание услуг по погребению. Лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, предоставлено право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению. Следовательно, такие услуги могут быть оказаны любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе! Но, к сожалению, и «Памяти», и администрации, и депутатам, и полиции на мнение судов, судя по всему, откровенно наплевать. И несмотря на то, что разрешение подобных ситуаций в наибольшей мере находится в уголовно-правовой плоскости, на правоохранителей рассчитывать не приходится. Поэтому продолжать с этим злом бороться будем мы, используя весь арсенал средств антимонопольного реагирования. В случае неисполнения ООО «СП «Память» предупреждения в добровольном порядке или непредставления доказательств его исполнения в отношении фирмы будет возбуждено антимонопольное дело».



