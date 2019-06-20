Волгоградцев хотят связать туристическими узами с Узбекистаном





Сегодня в Хорезмской области республики Узбекистан проходит второй день работы волгоградской делегации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СМИ Узбекистана, в частности, будет подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией Волгоградской области и хокимиятом (представительный орган власти) Хорезмской области. Перед этим члены волгоградской делегации, среди которых заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, депутат облдумы Наталья Семенова и другие, примут участие в расширенном совещании с представителями органов исполнительной власти и государственных организаций Хорезмской области, ответственных за сферу здравоохранения, туризма, образования, промышленности. Также в повестке сегодняшнего дня – встреча с ректором Ургенчского госуниверситета и посещение частного медицинского центра.

Ранее СМИ Узбекистана сообщали, что в рамках встреч поднимались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества регионов двух стран, а также расширения мер поддержки экспортеров со стороны государственных органов. Обсуждалась и тема туристических связей между Волгоградской областью и Узбекистаном. Сейчас решается вопрос об организации регулярного авиасообщения Ташкент-Волгоград.



