Экономика

Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Экономика 14.06.2019 11:42 Реклама
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14.06.2019 11:42


Сбербанк продолжает улучшать клиентский опыт и в платежах, делать их ориентированными на нужды каждого конкретного клиента. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь в разделе «Платежи» появился сервис «Мои операции» - список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей. 
Список формируется автоматически при помощи алгоритма, анализирующего историю платежей клиента. Система «запоминает» введенные ранее клиентом реквизиты и автоматически заполняет их при последующих оплатах. 
Теперь для оплаты коммунальных и других услуг достаточно проверить сумму и подтвердить платеж. 
После осуществления платежа чек сохраняется в истории операций. При необходимости его можно распечатать или отправить по почте. 
Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка: «Мы считаем своей целью предоставление персонального сервиса каждому клиенту. С современными технологиями это становится реальностью. Мы очень рады, что сегодня мы можем предложить каждому человеку свое уникальное меню платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», то есть делать то, что еще несколько лет назад казалось фантастикой». 
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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