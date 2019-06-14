Выборы

Губернатор Волгоградской области поделился секретами стратегии предвыборной кампании

Выборы 14.06.2019 10:42
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14.06.2019 10:42



Утро у здания, где располагается избирательная комиссия Волгоградской области, выдалось сегодня не совсем будничным. Пакет документов для выдвижения в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона должен быть подать Андрей Бочаров - действующий губернатор. Подобные события всегда вызывают интерес СМИ, поэтому журналисты приехали к административному зданию  на улице Новороссийской заранее. Буквально за пару минут до приезда  руководителя области,на автодороге - прямо напротив въезда на парковку облизбиркома произошла авария  - столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Впрочем, ДТП не помешало запланированному ходу событий -  Андрей Бочаров благополучно прибыл и, направляясь в избирком, бодро ответил на вопрос о настрое. Настрой оказался боевой и рабочий. После того, как пакет документов был подан, глава региона вышел из здания  в сопровождения секретаря реготделения партии «Единая Россия» Сергея Горнякова и председателя облизбиркома Виктора Черячукина в отличном расположении духа. Отвечая на вопрос  корр. ИА «Высота 102», Андрей Бочаров рассказал о том, на чем намерен сосредоточиться во время предвыборной кампании. Подробности - в видеоматериале.

Действующий губернатор области был выдвинут на второй срок от «Единой России». Кандидатуру Андрея Бочарова поддержали 188 делегатов партийной конференции регионального отделения.
8 сентября – в единый день голосования, в Волгоградской области помимо выборов губернатора пройдут выборы депутатов регионального парламента, а также выборы в 531 орган местного самоуправления в 30 муниципальных районах и двух городских округах – Урюпинске и Фролово. Будут избираться 220 глав поселений и 2 890 депутатов представительных органов местного самоуправления.

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