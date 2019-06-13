В Волгограде УК «Эксжилком» наказали за правовой нигилизм





Компания ООО "Эксжилком" и ее руководитель Александр Кащук привлечены к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, в ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления, в адрес УК был направлен вызов в прокуратуру и запрос ряда документов, однако представитель общества к установленному сроку для дачи объяснений не явился, документы не представил.

За неисполнение требований прокурора УК "Эксжилком" и ее директор привлечены судами к административной ответственности в виде штрафов в сумме 50 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно. Решения в законную силу пока не вступили. Тем не менее, директор УК продолжает "обрастать" наказаниями. Уже после решения суда он был привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям - 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)" и ч. 1 ст. 19.4.1 "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)". Кроме того, в текущем году господин Кащук был привлечен за нарушение режима на особо охраняемой природной территории по ст. 8.39 КоАП РФ.



