«Высота 102»ТВ: В Волгограде горожане остались один на один с солнцем

Аналитика 11.06.2019 20:07
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11.06.2019 20:07
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградского генерала СК увезли в «Лефортово», парку Гагарина пообещали светлое будущее, горожане один на один с солнцем, довоенный катер у причала и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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