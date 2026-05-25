



Власти Волгограда сообщили подробности демонтажа памятника Александру Невскому в центре города. Монумент, установленный в 2007 году на площади Павших Борцов, в ближайшие недели сменит прописку, обосновавшись в одноимённом сквере у собора Александра Невского.

- Согласно разработанному проекту, памятник Александру Невскому планируется установить в зеленой зоне вблизи собора Александра Невского, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Точное место власти не называют, однако композиционно монумент мог бы расположиться у закладного камня, между собором и ул. Гоголя.





Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», в мае 2026 года на площади Павших Борцов началось масштабное благоустройство. Работы выполняет питерская компания ООО «Эдельвейс». Проект предусматривает обновление гранитного убранства площади, монтаж систем освещения, видеонаблюдения и полива, установку малых архитектурных форм, фрезеровку асфальта и замену основания покрытия площади с последующем обустройством нового, вымощенного гранитной брусчаткой. Последняя будет способна выдержать не только проезд легковых машин, но и военной техники. Также здесь по периметру запланировано озеленение.





Отдельно в контракте прописаны требования к демонтажу памятника Александру Невскому с последующей его установкой на новом месте. Перенос монумента должен завершиться к 20 июня, а в целом обновление знакового для города места окончится к 1 августа 2026 года.

Отметим, в общей сложности на обновление площади Павших Борцов подрядчик получит из бюджета 278 млн рублей. На время производства работ власти закрыли площадь для проезда автомобилей, а также ввели в центре города особую схему автомобильного движения.

Фото из архива ИА «Высота 102»