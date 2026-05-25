



В Волгограде к комарам, «вставшим на крыло» к середине мая, присоединилась и первая мошка. Позитивно на ее активности, отмечают волгоградские биологи, сказалась по-летнему жаркая погода.

- Массовый вылет мошки и комаров еще предстоит, хотя некоторое количество их уже летает и в Волго-Ахтубинской пойме, и в городе, - рассказывает волгоградский биолог Николай Онистратенко. – Жаркая погода, безусловно, ускоряет выплод, но для умножения их численности важно еще одно условие – спад разлива. Поэтому сейчас мы ждем устойчивого снижения уровня половодья – этот процесс на данный момент регулируется искусственно, поэтому мы полностью зависим от промышленно-экономических вводных.

Показать себя во всей красе, предполагает Николай Онистратенко, знаменитый волгоградский гнус сможет уже в первых числах июня. Правда, в случае с погодой, способной изменить всю партию за считанные дни, говорить о чем-то со 100% уверенностью было бы слишком опрометчиво.

- Если в ближайшее время случится снижение уровня воды, а теплая погода сохранится, мы можем ожидать массового вылета гнуса в первой декаде июня и основного обилия двукрылых примерно через 3-4 недели после этого.

Мнение волгоградского биолога разделяет и энтомолог Галина Мельникова. По ее предварительным прогнозам, полчища насекомых заполнят Волгоград к середине июня.

– Даже в Волгоградской области, не говоря уже о регионах в верховьях Волги, зима была поистине роскошной. Холодная весна с обилием дождей так же сказались на количестве объемов воды в каскаде водохранилищ – рассказывала волгоградский энтомолог Галина Мельникова. – Специалистам РусГидро даже пришлось регулировать количество сбросов, чтобы на территории региона не было серьезных подтоплений. В итоге воду пропустили через Ахтубу, она прошла через Волго-Ахтубинскую пойму, напитав и ерики, и озера – как искусственные, так и естественные, и пойменные луга. Все это, безусловно, поспособствовало массовому размножению мошки и комара на личиночной стадии.

