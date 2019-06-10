Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)

Расследования 10.06.2019 17:45
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10.06.2019 17:45
Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин прокомментировал появившиеся в телеграмм каналах слухи об обысках, которые якобы прошли у него. Журналисты ИА «Высота 102» «поймали» Валерия Бахина в здании на проспекте Ленина,9. Чем занимался сегодня заместитель губернатора Волгоградской области, что собирается делать и что он думает по поводу распространяемых слухов – в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102».
Напомним, сегодня анонимные источники в интернет-изданиях сообщили о проведенных обысках у известных в регионе силовиков и чиновников. Официальные структуры не комментируют эту информацию.
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